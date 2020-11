Lancement de PUBG Mobile India: déploiement initial sur Android, enregistrement de l’entreprise et tout ce que vous devez savoir

L’équipe de nouvelles de tech225 nov.2020 11:45:51 IST

Il y a deux semaines, PUBG Corporation a annoncé PUBG Mobilede retour en Inde. La société avait révélé ses projets pour un nouveau jeu mobile appelé ‘PUBG Mobile Inde». À ce moment-là, PUBG Corp a également déclaré qu’il investirait 100 millions de dollars dans l’industrie du jeu indienne. Bien que la date de sortie du jeu n’ait pas encore été officiellement annoncée, PUBG Corp a taquiné à plusieurs reprises le jeu. Pendant ce temps, diverses spéculations arrivent sur Internet avant la sortie prévue.

Conformément aux plans que PUBG Corp a annoncés il y a quelques semaines, la société a créé sa filiale indienne et le 21 novembre, elle a été enregistrée auprès du ministère des Affaires corporatives avec un investissement libéré de Rs 5 lakh. La société a été enregistrée à Bengaluru.

PUBG Corp devrait également lancer initialement le PUBG Mobile Inde application pour les utilisateurs d’Android, qui sera finalement déployée sur iOS également.

Sean (Hyunil) Sohn (responsable du développement de l’entreprise chez Krafton / PUBG Corp) et Kuma Krishnan Iyer ont été nommés les deux administrateurs de PUBG Mobile Inde, selon un message de @LiquipediaMemphiz sur Instagram.

Récemment, PUBG Corporation a également a lancé un site Web dédié à la PUBG Mobile Inde Jeu. Le site Web ne taquine actuellement que l’arrivée du jeu en Inde et renvoie aux canaux de médias sociaux de PUBG Mobile India. La société a également publié divers petits vidéos de teaser pour tous les joueurs “manquer le dîner de poulet”.

Le 12 novembre, PUBG Corporation a annoncé PUBG Mobile retour en Inde sous la forme d’un nouveau jeu mobile appelé PUBG Mobile Inde. En août, le gouvernement indien interdit PUBG et 117 autres applications chinoises dans le pays pour avoir «volé, transmis les données des utilisateurs à des serveurs en dehors de l’Inde.

Cette fois, PUBG Corp assure que, afin de maintenir la confidentialité et la sécurité des joueurs en Inde, il effectuera “des audits et des vérifications réguliers sur les systèmes de stockage contenant les informations personnellement identifiables des utilisateurs indiens pour renforcer la sécurité et garantir que leurs données sont gérées en toute sécurité. “

PUBG Corp dit également que dans le nouveau PUBG Mobile Inde le jeu, le contenu du jeu sera amélioré et adapté aux besoins locaux. Plusieurs aspects du jeu seront également personnalisés pour les joueurs locaux, par exemple, le jeu sera désormais “situé dans un terrain d’entraînement de simulation virtuelle, de nouveaux personnages commençant automatiquement habillés et des effets de coup verts pour refléter la nature virtuelle du jeu.”

Le nouveau PUBG Mobile Inde Le jeu comprendra également une fonctionnalité qui impose des restrictions sur le temps de jeu pour promouvoir de saines habitudes de jeu.

PUBG Corp créera également une filiale en Inde et embauchera plus de 100 employés spécialisés dans les affaires, les sports électroniques et le développement de jeux. En plus de cela, PUBG Corp dit qu’il cherchera à “collaborer activement et tirer parti des entreprises locales pour renforcer son service de jeux.”

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂