Lancement de Peugeot e-Traveler au Portugal. Prix ​​déjà connus.

Le sixième modèle électrifié de Peugeot a été lancé au Portugal et les prix sont déjà connus. L’e-Traveller sera proposé en trois longueurs de carrosserie et deux capacités de batterie, offrant des niveaux d’autonomie de 230 km à 330 km.

Après le lancement des e-208, e-2008 et 3008 Hybrid, 508 Hybrid et 508 SW Hybrid, l’e-Traveller est le sixième modèle passager électrifié de Peugeot.

La nouvelle proposition de la marque française sera déclinée en trois longueurs de carrosserie – Compact, Standard et Long -, deux capacités de batteries (50 kWh et 75 kWh) offrant des niveaux d’autonomie allant jusqu’à 330 km en cycle WLTP.

Pour répondre aux différents besoins et types d’utilisation, le nouveau Peugeot e-Traveller sera commercialisé en quatre niveaux d’équipement – Active, Allure, Business et Business VP – avec des prix à partir de 44813 euros (avec déduction totale de la TVA) ou à à partir de 55 120 euros (pour les particuliers).

Pour les professionnels et spécialistes du transport de personnes – taxis, véhicules de tourisme avec chauffeur, hôtels, aéroports – Peugeot propose les niveaux d’équipement Business (5 à 9 places) et Business VIP (6 à 7 places).

L’accessibilité à bord est assurée par deux portes latérales coulissantes motorisées et mains libres. Pour offrir une plus grande intimité, les fenêtres sont teintées (90% d’opacité) et extra-teintées (90% d’opacité).

Sièges coulissants en cuir

Selon la version, les occupants des deuxième et troisième rangées disposent de sièges en cuir coulissants, indépendants et avec accoudoirs, ou de sièges coulissants divisés en 2/3 – 1/3.

Le niveau d’équipement Business VIP est disponible en configuration lounge avec 4 sièges indépendants et opposés ou 5 sièges, climatisation tri-zone à diffusion douce et plafonds en verre noirci.

Pour le marché de la clientèle privée, Peugeot propose les niveaux d’équipement Active et Allure, avec des configurations de cinq à huit places, qui lui permettent de répondre à différents types d’utilisation, aussi bien pour les familles que pour les amateurs de loisirs et de sport.

Grand espace intérieur

L’intérieur du Peugeot e-Traveller a été conçu pour offrir des niveaux élevés de confort et d’espace intérieur. Selon la marque française, l’optimisation maximale de l’habitacle permet jusqu’à neuf personnes avec 1500 litres de coffre ou jusqu’à cinq personnes avec 3000 litres disponibles. Avec la suppression des sièges de deuxième et troisième rangées, il est possible d’augmenter le volume utile jusqu’à 4900 litres.

Le Peugeot e-Traveller est équipé d’un moteur électrique de 100 kW (136 ch), alimenté par une batterie lithium-ion, qui est couvert par une garantie de huit ans ou 160000 km pour 70% de la capacité de charge.

La transmission électrique est similaire à celle des modèles e-208 et e-2008, mais le réducteur de boîte de vitesses a été adapté pour répondre aux caractéristiques de charge des véhicules utilitaires.

Les versions (Compact, Standard et Long) équipées d’une batterie de 50 kWh, permettent une autonomie maximale de 230 km, conformément au protocole d’homologation WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures).

Les versions Standard et Long peuvent également être équipées d’une batterie de 75 kWh, offrant une autonomie maximale de 330 km, selon le même protocole d’homologation.

L’arrivée des premières unités dans notre pays est prévue pour janvier 2021, à savoir les variantes Standard et Long, équipées d’une batterie de 50 kWh. Les versions Compact et la version batterie 75 kWh arriveront en février.

