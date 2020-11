Lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA: mises à jour en direct

Rafraîchir

Une fois cette étape franchie, les quatre astronautes de la mission Crew-1 passent aujourd’hui (12 novembre) à effectuer une répétition générale pour le lancement. L’équipage et le personnel de la NASA et de SpaceX qui soutiennent la mission passeront par chaque étape du processus de lancement – moins le décollage lui-même – pour s’assurer que le grand jour se passe bien.

SpaceX Crew Dragon sur la rampe de lancement

Une fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon sur le dessus est prête à être lancée au Launch Complex 39A, au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, le 10 novembre 2020. SpaceX prévoit de lancer la mission Crew-1 de la NASA vers la Station spatiale internationale le 14 novembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX / Twitter

Le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon sur le point de lancer quatre astronautes La mission Crew-1 de la NASA vers la Station spatiale internationale cette semaine a atteint sa rampe de lancement.

Le vaisseau spatial Crew-1 et sa fusée Falcon 9 (également construite par SpaceX) ont été déplacés vers la rampe de lancement historique 39A de la NASA lundi soir (9 novembre) et sont maintenant en position de lancement pour un test de pompiers statique prévu pour plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, les responsables de la NASA et de SpaceX ont terminé leur examen de la fusée Crew Dragon et Falcon 9 pour ce lancement et tiendront une conférence de presse à 15h30 HNE (19h30 GMT) pour discuter de leurs plans. Vous pouvez le regarder en direct sur Space.com, gracieuseté de la NASA.