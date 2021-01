Lancement de l’appareil photo numérique sans miroir Fujifilm GFX100S avec un capteur grand format de 102 MP

29 janv.2021 16:28:54 IST

Fujifilm a annoncé son nouvel appareil photo numérique sans miroir appelé appareil photo Fujifilm GFX100S. Il dispose du capteur grand format de 102 MP le plus élevé au monde, soit 1,7 fois la taille d’un capteur plein format 35 mm, capable de fournir des images de 100 MP. L’appareil photo a été répertorié sur le site Web de Fujifilm. Semblable au Fujifilm GFX100, le nouveau Fujifilm GFX100S est livré avec le X-Processor 4 et dispose d’un nouveau mode de simulation de film qui peut fournir des images similaires au format de photographie «New American Color» des années 1970.

Spécifications Fujifilm GFX100S

Le Fujifilm GFX100S est livré avec un capteur de 102 MP et est alimenté par le moteur de traitement d’image X-Processor 4. Il dispose d’un système de nettoyage de capteur de vibrations ultra-soniques et peut enregistrer jusqu’à 11 648×8 736 pixels au format 4: 3 et jusqu’à 11 648×6 552 en 16: 9. En termes d’images fixes, l’appareil photo est livré avec une plage ISO de 100 à 12800 tandis que la plage ISO du mode vidéo est de 200 à 12800. Afin de compenser le tangage et le lacet, l’appareil photo sans miroir est livré avec 6,0 arrêts de stabilisation d’image sur cinq axes.

Le Fujifilm GFX100S dispose d’un écran tactile de 3,2 pouces qui prend en charge le réglage de l’inclinaison dans trois angles et d’un viseur couleur OLED de 0,5 pouce avec un capteur oculaire intégré et environ 3,69 millions de points. La caméra peut enregistrer des séquences 4K jusqu’à 29,97 ips pendant 120 minutes et 59,94 ips pendant 120 minutes en Full HD. Certaines options de connectivité incluent Bluetooth 4.2, Wi-Fi, connecteur micro HDMI (Type-D), connecteur de déverrouillage à distance de 2,5 mm, connecteurs microphone et casque 3,5 mm et un port USB Type-C. Pour le stockage, le GFX100S est compatible avec une carte SDHC, une carte SD, une classe de vitesse UHS-I / UHS-II / vidéo V90 et une carte SDXC.

Prix ​​Fujifilm GFX100S

Le Fujifilm GFX100S est au prix de 5 999 € (Rs 4,38 lakh environ) et sera disponible en février 2021 et l’expédition devrait commencer à partir du 11 mars.

.

