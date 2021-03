Lancement de la série Redmi Note 10 EN DIRECT: Le Redmi Note 10 Pro Max dispose d’une configuration à quatre caméras de 108 MP

Xiaomi organise aujourd’hui un événement de lancement mondial pour dévoiler la nouvelle série Redmi Note 10. La série devrait inclure trois smartphones – Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max. Xiaomi diffusera l’événement en direct sur ses pages de médias sociaux. Avant l’événement, nous savons déjà que la série Redmi Note 10 comportera un écran AMOLED perforé, une configuration à quatre caméras de 108 MP, un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz. On pense également que la variante la plus élevée de la série comprend le nouveau processeur Snapdragon 888.

Spécifications attendues du Redmi Note 10

Selon un rapport antérieur, Redmi Note 10 est susceptible de venir avec un écran AMOLED de 6,43 pouces et un chipset Snapdragon 678. L’appareil photo principal à l’arrière devrait être un capteur de 48 MP, qui sera soutenu par un objectif ultra-large et un objectif macro de 5 MP. Le rapport a également suggéré que le prochain Redmi Note 10 portera une batterie de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W.

Le smartphone offrira probablement jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Spécifications attendues du Redmi Note 10 Pro

UNE pronostiqueur Xiamiui a révélé sur Twitter que Redmi Note 10 Pro est susceptible de présenter un écran AMOLED 120 Hz. Il devrait être alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 732G et arborer une configuration quadri-caméra de 64 MP. Il peut contenir jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Redmi Note 10 Pro sera probablement équipé d’une batterie de 5050 mAh.

Spécifications attendues du Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro Max devrait comporter un écran AMOLED 120 Hz. Il peut être livré avec un chipset Qualcomm Snapdragon 768 et une configuration quadri-caméra 108 MP. Il est susceptible d’être équipé d’une batterie de 5 050 mAh.

