Lancement de la saison 17 de PUBG Mobile avec des pouvoirs runiques, des armes et plus: tout ce que vous devez savoir

21 janv.2021 14:27:59 IST

Après la fin du Pass Royale de la saison 16 le 17 janvier, le PUBG Mobile La version mondiale a reçu le Season 17 Royal Pass le 19 janvier. Les mises à jour 1.2 déployées par PUBG apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités au jeu comme les pouvoirs runiques, les armures puissantes, un événement à thème avec les pouvoirs runiques et de nouvelles armes. Dans un post Instagram, le descripteur officiel de PUBG a déclaré que la mise à jour peut être téléchargée à partir de le site Web. Cependant, comme le jeu a été interdit en France, les joueurs ne pourront pas installer la mise à jour.

Dans la saison 17, les joueurs auront le choix entre Resplendent Dawn et Deadly Sickle au rang 50. Ils devront se classer jusqu’à la 100e position afin d’obtenir le Guardian Armor Set qui vient avec un nouveau skin UZI et M16A4. Outre ces récompenses sur le thème des pouvoirs runiques, il y a aussi un événement RP Activity Pack dans la 17e saison.

L’achat du pack d’activités augmentera votre RP et obtiendra des coupons de caisse supplémentaires. De plus, le bâtiment d’honneur de Metro Royale et le fusil FAMAS (uniquement à Livik) feront leur apparition.

Voici la bande-annonce de la saison 17 de la PUBG Mobile Version globale.

Auparavant, le buzz autour de la révocation de l’interdiction de PUBG en France avait indiqué que le 19 janvier était la date de la relance. Les reportages des médias et les influenceurs du jeu avaient laissé entendre le retour du jeu dans le pays. Bien que rien n’ait été confirmé par la PUBG Corp ou le gouvernement indien, on s’attend à ce que le jeu fasse un retour sur le marché indien d’ici le mois de mars.

Même après être banni dans le pays en septembre, PUBG Mobile bénéficie d’une large et solide base de fans en France. Cette énorme base de fans a conduit l’entreprise à ouvrir une filiale spécifique à l’France en novembre 2020.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂