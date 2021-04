Lancement de la nouvelle variante de couleur violette de l’iPhone 12 et des traqueurs AirTags

Apple, lors de son événement du printemps 2021, a lancé mardi un nouveau Variante de couleur violette pour son iPhone 12 et iPhone 12 mini téléphone intelligent. Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, la nouvelle couleur comporte des «éléments de sophistication et de luminosité». Apple lors de l’événement a également lancé les trackers AirTags tant attendus.

Prix ​​et disponibilité de la variante de couleur violette pour iPhone 12

La nouvelle variante de couleur violette de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini sera en précommande à partir de cette semaine le vendredi 23 avril dans 30 pays et sera enfin disponible à l’achat à partir du 30 avril. rejoignant les couleurs déjà disponibles noir, bleu, vert, rouge et blanc de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini.

Quant au prix des nouveaux Purple iPhone 12 et iPhone 12 mini, il commence à Rs. 79 900 pour l’iPhone 12 et Rs. 69 900 pour l’iPhone 12 mini, ce qui est le même que pour l’autre variante de couleur.

Traqueurs AirTags

Parallèlement, Apple, lors de son événement de printemps, a également lancé les trackers AirTags tant attendus. Les AirTags sont au prix de Rs. 3,190 pour un et Rs. 10900 pour un pack de quatre et il existe également des accessoires d’édition Hermès dans lesquels les AirTags peuvent être transportés.

Prix ​​et disponibilité des trackers AirTags

Les AirTags sont au prix de 29 € pour la tuile unique et de 99 € pour le pack de 4. Les AirTags augmenteront pour les précommandes à partir de 5h PDT (17h30 IST) le 23 avril et en vente à partir du 30 avril.