Lancement de Dying Light 2 cible 2021 dans une mise à jour mal pensée

Techland a révélé que Dying Light 2 est actuellement prévu pour une sortie plus tard cette année. Confirmé dans le cadre d’une mise à jour vidéo très discutable, le développeur polonais a passé près de la moitié du temps à lire les tweets méchants des «fans» avant de partager quelques secondes de gameplay. C’est la première fois que nous voyons le jeu en action depuis août 2019, alors qu’il était censé être lancé au printemps de l’année suivante. Cela ne s’est manifestement jamais produit après un retard indéfini, et Techland a récemment admis avoir annoncé Dying Light 2 bien trop tôt.

Mais revenons à nos jours et nous avons maintenant un semblant de fenêtre de publication à espérer ainsi que la promesse de nouvelles « très, très bientôt ». L’équipe a besoin que ses fans restent à leurs côtés pendant « juste un peu plus longtemps », donc plus d’informations et de séquences de jeu autour de la saison E3 semblent probables. « C’est un projet énorme et complexe et nous avons eu besoin de temps pour nous assurer qu’il sera à la hauteur de notre vision. Nous tous ici mettons tout notre cœur à vous proposer un jeu auquel vous continuerez de jouer pendant des mois. »

Le studio a également complètement évité de commenter les récentes allégations sur le lieu de travail d’anciens employés. Nous sommes toujours impatients de jouer à Dying Light 2 – espérons-le plus tard cette année – mais cette mise à jour de développement ne l’a pas été. Alors que l’équipe passe du temps à se concentrer sur les «fans» qui préfèrent lancer des abus plutôt que de soutenir le développeur et éviter la question de savoir ce que c’est que de travailler pour Techland à l’intérieur, les quelques secondes de gameplay laissent un goût amer dans nos bouches. . Peut-être qu’il aurait dû attendre d’avoir quelque chose de substantiel à partager avec sa base de fans au lieu de mettre des tweets abusifs sur un piédestal. Ce n’était vraiment pas ça.