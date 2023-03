Lance Reddick, Raquel Welch et plus: acteurs et actrices décédés jusqu’à présent en 2023

Netflix

Depuis le début de l’année, certaines grandes célébrités hollywoodiennes nous ont quittés. Ensuite, nous passerons en revue les plus importants.

©GettyLance Reddick, Raquel Welch et bien d’autres : acteurs et actrices décédés jusqu’à présent en 2023.

L’année est sur le point d’atteindre le point culminant de son troisième mois, mais au-delà du court terme, l’industrie hollywoodienne a subi d’énormes pertes qui signifiaient une grande importance dans le cinéma et la télévision. Chacun d’eux est issu de certaines productions qui ont marqué le public, ils ont donc eu leur moment d’adieu sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous passerons en revue une liste des plus importants.

+Acteurs et actrices décédés en 2023

-Lance Reddick :

L’acteur est décédé le 17 mars de causes naturelles, comme indiqué. Il avait 60 ans. Son premier rôle majeur était dans le drame carcéral Oz en 2000 et il a joué dans la série acclamée par la critique Le fil de HBO en tant qu’officier de police de Baltimore. faisait également partie de Frange, Resident Evil, Bosch et de la saga john mèche.

-Raquel Welch :

L’actrice est décédée à l’âge de 82 ans le 15 février. Il était l’un des sex-symbols des années 60. Il faisait partie du casting de Voyage fantastique et Un million d’années avant JC. Il était également dans plusieurs films comme The Queens, Bedazzled, Lady in Cement, Hannie Caulder, 100 Rifles, The Three Musketeers et Épées croisées. En 1975, il remporte un Golden Globe pour son rôle dans Les trois Mousquetaires.

-Lisa Loring :

Le 28 janvier dernier, l’ancienne enfant star est décédée à l’âge de 64 ans d’un accident vasculaire cérébral. Elle a été reconnue dès son enfance pour avoir joué mercredi Addams dans la série comique La famille Addams des années 60. Il faisait également partie de Dr Kildare, The Girl from UNCLE, Fantasy Island, Barnaby Jones, As the World Turns, Savage Harbor et Docteur Colonne vertébrale. Malheureusement, sa dépendance à la cigarette lui a causé une hypertension artérielle.

-Annie Wersching :

Cette actrice est décédée le 29 janvier au jeune âge de 45 ans, après une bataille contre le cancer. Il a commencé sa carrière en 2002 avec des rôles dans Frasier, Ange, Charmé, Boston Juridique et Surnaturel. En 2009 elle obtient le rôle de Renee Walker dans la saison 7 de 24 et en 2013 elle prête sa voix à Tess dans le jeu vidéo Le dernier d’entre nous.

-Paul Grant (1966-2023)

– Chaïm Topol (1935-2023)

-Tom Sizemore (1961-2023)

-Ricou Browning (1930-2023)

-Jansen Panettière (1994-2023)

-Richard Belzer (1944-2023)

-Barbara Bosson (1939-2023)

-Stella Stevens (1938-2023)

-Austin Majors (1995-2023)

-Sylvia Syms (1934-2023)

-Cindy Williams (1947-2023)

-Al Brown (1939-2023)

