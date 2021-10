L’analyste de la série Simpsons voulait se gaver de chaque épisode et prendre des notes pour 6800 €

L’opportunité d’emploi parfaite s’est ouverte pour les fans ultimes de Les Simpsons. Une offre d’emploi chez Platin Casino au Royaume-Uni indique que la société recherche de l’aide pour analyser chaque épisode, qui est maintenant plus de 700 au total, en embauchant un « Les Simpson analyste de série. » Il est répertorié comme un concert de 8 semaines l’idée de « être payé pour regarder chaque Les Simpson épisode jamais » et aider l’entreprise à « prédire l’avenir ».

« Engagé pour regarder tous les épisodes de la populaire sitcom américaine, Les Simpsons Series Analyst sera payé pour noter les événements marquants de l’émission, pour nous aider à prédire la probabilité que chacun se produise », indique la liste officielle. « Maintenant, si vous n’avez pas déjà entendu parler des Simpsons prédisant l’avenir, cette théorie a circulé dans le monde après que certains des scénarios de l’émission se soient réalisés des années après leur diffusion. Les événements survenus dans les séries précédentes qui sont devenus réalité incluent la présidence de Donald Trump, le scandale de la viande de cheval en 2013, la pandémie de coronavirus et, plus récemment, la pénurie de carburant en Grande-Bretagne. »

Pour s’inscrire à cet emploi, les candidats doivent parler couramment l’anglais, avoir plus de 18 ans, posséder de solides compétences en rédaction, avoir accès à une télévision ou à un ordinateur portable pour regarder chaque épisode de l’émission, et il est recommandé (mais pas indispensable) d’avoir un amour pour Les Simpsons. Le travail nécessite un minimum de 35,5 heures de travail par semaine pour représenter les 284 heures de la série télévisée ainsi que The Simpsons Movie. L’analyste doit prendre des notes sur les scénarios marquants pour rapporter des commentaires sur chacun de ces épisodes qui seront compilés dans une liste de prédictions futures classées par probabilité.

Voici la partie juteuse. Le travail vous rapportera un assez bon salaire si vous êtes embauché, car le jogging rapportera ٣ 000 GBP, soit environ 6 859 €. Un paiement supplémentaire de 㿷 sera versé pour couvrir le coût d’un abonnement Disney+ où la série entière et le film peuvent être vus. Mieux encore, le travail comprend une boîte hebdomadaire gratuite de beignets à déguster pendant qu’ils travaillent, un avantage inspiré par Homer J. Simpson lui-même et sa collation de choix à la centrale nucléaire.

Les Simpsons a amassé une très grande base de fans après avoir été diffusé sur Fox pendant plus de trois décennies, régnant toujours comme l’un des programmes d’animation les plus populaires à la télévision. Créée en 1989, la série n’a montré aucun signe de ralentissement, car elle a été renouvelée pour deux saisons en mars. Cela garantit que nous aurons au moins 34 épisodes de Les Simpsons, et finalement 750 épisodes au total. Ce nombre continuera d’augmenter si d’autres renouvellements surviennent après cela.

Créé par Matt Groening, Les Simpsons présente les talents vocaux de Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria et Harry Shearer. Sa marque sur la culture pop a été incroyable et le spectacle continue d’être honoré à bien des égards. Tout récemment, Portland a dévoilé le pont officiel Ned Flanders, une passerelle nommée d’après le voisin d’à côté de la famille Simpson dans la série. Vous pouvez en savoir plus sur le Les Simpson poste d’analyste de séries sur le site officiel de Platin Casino.

