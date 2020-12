L’analyse d’une météorite suggère l’existence d’un astéroïde gigantesque errant dans le système solaire

En 2008, dans le désert du Soudan, une météorite spéciale est tombée en explosant en petits fragments qui se sont dispersés par la zone. Connu sous le nom d’Almahata Sitta, plus de 600 fragments ont été récupérés pour une enquête plus approfondie. Maintenant, 12 ans plus tard, il existe une théorie sur son origine, et elle comprend un astéroïde de la taille d’une planète naine.





Almahata Sitta est spéciale pour diverses raisons, notamment pour être la première météorite à prédire avec précision frapper la Terre. Mais sa composition le rend également différent du reste des objets qui tombent sur Terre chaque année. Une nouvelle étude révèle sa trame de fond, avec son origine possible et comment il s’est formé.

Fragment d’Almahata Sitta.

Astéroïde de la taille de Cérès pas encore découvert

L’équipe a analysé un échantillon de 50 milligrammes de la météorite au microscope et a constaté qu’elle avait une composition minérale unique. On a découvert que les minéraux sur l’astéroïde s’étaient formés à des températures et pressions intermédiaires, plus élevé que ce que l’on trouve normalement sur un astéroïde et plus bas que ce que l’on trouve sur une planète.

L’un des composants trouvés était l’amphibole, cristaux hydratés qui ne sont pas du tout communs dans les météorites. Auparavant, il n’a été découvert que dans une météorite de plus. La formation de ce composant nécessite une pression élevée et une exposition à l’eau, deux conditions à peu près courantes chez les astéroïdes en raison de leur petite taille.

La forte teneur en amphiboles suggère que le fragment que les chercheurs étudient s’est détaché d’un astéroïde «parent» beaucoup plus gros. Actuellement, le plus grand astéroïde que nous connaissons dans le système solaire est la planète naine Ceres. Ceres orbite dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

On pense que l’astéroïde dont la météorite Almahata Sitta s’est détachée une taille similaire à Ceres. Cependant, il n’a pas encore été trouvé et ce n’est pas une tâche facile à faire. Ces objets n’émettent pas leur propre lumière et ne sont pas assez grands pour être détectés aussi facilement qu’une planète.

Une autre option, bien sûr, est que cet énorme astéroïde s’est déjà désintégré en petits morceaux. Cependant, cette découverte peut aider à mieux comprendre quels types d’objets nous pouvons trouver dans notre système solaire. L’analyse d’Almahata Sitta ainsi que celle d’astéroïdes tels que Ryugu ou Bennu montrent que tous les astéroïdes ne sont pas comme ceux qui impactent la Terre.

Via | Science en direct

Plus d’informations | La nature