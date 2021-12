Lana Wachowski confirme s’il y aura Matrix 5

in

Cette semaine, le quatrième volet de la saga est sorti en salles du monde entier La matrice : les résurrections, dans ce qui fut le retour des films mythiques qui ont fait irruption dans l’industrie au début du siècle. Keanu préfet est revenu s’incarner Néo dans une nouvelle aventure, mais de nombreux fans se demandent si c’était la fin de la franchise ou s’il s’agit d’un redémarrage avec d’autres projets à venir dans les prochaines années. Qu’en a dit votre réalisateur ?

Pour ce film, en plus de l’acteur, il a aussi ramené la star d’origine Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity, alors qu’il y avait de nouveaux visages comme Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris Oui Priyanka Chopra Jonas, entre autres. « Hanté par d’étranges souvenirs, la vie de Neo prend une tournure inattendue lorsqu’il se retrouve, une fois de plus, à l’intérieur de la Matrice », ajoute son synopsis officiel.

+ Y aura-t-il Matrix 5 ?

Les critiques et l’accueil du public ont été réguliers, divisant les eaux entre les fans en raison de l’absence de Lily Wachowski dans la production, ce qui était de son propre chef. Il a été La laine qui était en charge du long métrage, comme un moyen d’atténuer un chagrin personnel suite à la mort de ses parents : « L’histoire de deux personnes qui meurent et reviennent à la vie a été apaisante et réconfortante », a-t-il assuré lors d’une conversation avec Presse associée.

«Je n’ai jamais voulu faire un autre film Matrix. J’ai dit à tout le monde pendant 18 ans que je ne voulais pas faire un autre film Matrix. Lilly a dit à tout le monde qu’elle ne voulait pas faire un autre film Matrix. Puis j’ai eu une tragédie dans ma vie, mes parents sont décédés et j’avais besoin de quelque chose pour m’aider avec la douleur « a-t-il ajouté dans la même interview. Puis elle a été consultée pour un cinquième volet et condamnée entre rires : « Quoi? Qui m’a demandé ça ? Je veux des noms ! », d’affirmer que il n’y aura pas d’autre film Matrix.

Les fans de la franchise, qui ont attendu environ 20 ans pour le retour, se seront rassurés de retrouver les personnages mythiques, bien qu’ils reviendront à la nostalgie dans les années à venir car il n’y a pas de suite. Cependant, Hollywood évolue d’une manière différente aujourd’hui et Warner Bros. pourrait fermer la porte à une autre suite maintenant, mais avec le temps, Neo pourrait faire un retour sur grand écran.

