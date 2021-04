Lana Rhoades était mariée à 18 ans avant de se lancer dans l’industrie pour adultes

Cependant, avant de se lancer dans le porno, Rhoades était en fait mariée – et à l’âge de 18 ans, rien de moins. En fait, elle et son mari étaient ensemble lorsqu’elle a déménagé de l’Illinois à Los Angeles pour entrer dans l’industrie du divertissement pour adultes.

Elle a découvert plus tard qu’il l’avait trompée – un sujet qui a été abordé lors de l’apparition de Rhoades sur le podcast d’Olivia Davis et d’Alexa Adams, 3 filles 1 cuisine, en janvier de cette année.

Elle a expliqué: «Vers la fin de notre relation, il a fait le tout ‘aller à la gym’ et le parfum dont nous parlons, et je viens de remarquer un 180 sur la façon dont il prenait soin de lui-même.

«De plus, il ne voulait plus de sexe, ce qui était bizarre. Il ne voulait plus s’embrasser. Il ne voulait plus avoir de relations sexuelles.