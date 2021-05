Lana Del Rey surprend ses fans en sortant trois nouvelles chansons

Après avoir suscité l’enthousiasme de ses fans avec le lancement de «Chemtrails Over the Country Club» en mars, Lana Del Rey se prépare pour une nouvelle sortie le 4 juillet, jour où les États-Unis célèbrent leur indépendance en tant que nation.

Lana Del Rey a présenté les nouvelles avancées de son album « Blue Banisters » après avoir présenté à travers ses réseaux sociaux le fragment d’une de ses chansons, accompagné du message: « Parfois, la vie vous fait changer juste à temps pour le prochain chapitre ».

Aujourd’hui (20 mai), Del Rey a surpris ses fans en sortant trois nouveaux singles. « Blue Banisters », qui donne le titre au nouvel album, accompagné de « Text Book » et « Wildflower Wildfire », qui ont été écrits et enregistrés dans la ville de Los Angeles par le chanteur.

Del Rey présente dans «Blue Banisters» un rythme calme et paisible accompagné de délicats accords de piano pendant qu’il chante: «Un homme qui est dans mon passé, un homme qui est toujours là. Il a dit qu’il allait réparer ma girouette, me donner des enfants, prendre ma douleur et peindre mes mains courantes en bleu. »

Avant la sortie de «Blue Banisters», Lana Del Rey a assuré qu’elle sortirait un album intitulé «Rock Candy Sweet» le 1er juin, expliquant quelques jours seulement après la sortie de «Chemtrails Over the Country Club» que cet album était un défi. aux accusations portées contre lui «d’appropriation culturelle et de violence conjugale glamour», accusations qui ont été déposées plus tôt dans l’année.

Actuellement, Lana Del Rey devrait faire partie de la 20e édition du festival Bonnaroo aux États-Unis, partageant la scène avec des artistes tels que Foo Fighters, Megan Thee Stallion, Lizzo, Tame Impala ou Tyler, The Creator.