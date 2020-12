Lana Del Rey s’est cassé le bras en patinant et devra porter un plâtre dans sa prochaine vidéo

Lana Del Rey dit qu’elle s’est cassé le bras en patinant et qu’elle devra porter un plâtre dans sa prochaine vidéo.

Ethan Miller /

Lana Del Rey a révélé sur Instagram , dimanche, qu’elle s’était cassé le bras en patinant et que le casting porté dans son prochain clip vidéo ne se voulait pas un geste symbolique.

Del Rey a expliqué l’incident à côté d’une photo de son bras dans un plâtre:

Quand vous voyez ma deuxième vidéo pour cet album, ne pensez pas que le fait que je porte un casting est symbolique pour autre chose que de penser que j’étais toujours un patineur artistique professionnel. J’ai essuyé mes beaux patins avant même que la vidéo ne commence après une longue journée de huit et de sauts dans le crépuscule du dezert. Quoi qu’il en soit, ma fracture n’est pas si grave avec mon nouveau chapeau de seau. Merci à ma belle famille pour mes cadeaux.

Del Rey mentionne que la vidéo sera la deuxième de son prochain album Chemtrails sur le Country Club. Elle a déjà sorti la première vidéo de son single «Let Me Love You Like A Woman».

Chemtrails sur le Country Club sera le premier album de Del Rey après avoir fait la une des journaux plus tôt cette année pour avoir appelé Nicki Minaj, Doja Cat, Cardi B, et bien plus encore, suscitant une controverse majeure.

