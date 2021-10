Lana Del Rey présente « Blue Banisters », son nouveau single

Après avoir anticipé l’arrivée de son huitième album studio à travers le single « Wildflower Wildfire », « Text Book » et « Arcadia », Lana Del Rey prépare l’arrivée de ce matériel vendredi 22 octobre prochain avec la sortie de « Blue Banisters », la chanson qui donne son nom à cet album, le deuxième que l’artiste a dévoilé cette année après l’arrivée de « Chemtrails Over The Country Club ».

Dans son nouveau matériel audiovisuel, Lana Del Rey est représentée assise sur un tracteur dans un décor entièrement champêtre avec une chanson qui présente des références évidentes à la vie rurale tout en faisant des activités apparemment quotidiennes avec une photographie d’aspect opaque.

Il s’agit de la dernière sortie de Del Rey depuis le mois dernier, il a sorti une version alternative de la vidéo promotionnelle pour « Arcadia », le troisième single promo de son nouvel album. Comme l’original, cette version alternative aurait également été réalisée par le chanteur.

« Blue Banisters » comportera 15 nouveaux morceaux originaux, qui seront disponibles dans différents formats lors de leur sortie, y compris un CD traditionnel, un vinyle et un format de cassette exclusif disponible à la vente sur le site officiel du chanteur.

Avant l’annonce officielle de « Blue Banisters », Lana Del Rey avait indiqué qu’un nouvel album intitulé « Rock Candy Sweet » serait disponible le 1er juin, dont les chansons remettaient en cause les accusations auxquelles elle a été confrontée sur sa tendance à exercer une appropriation culturelle à travers sa musique. et comment cela semblait « ajouter du glamour » à des problèmes comme la violence et la violence domestique.

En septembre, Lana del Rey a surpris ses fans en annonçant la désactivation de ses réseaux sociaux, arguant que cela était dû au temps qu’elle devait consacrer à d’autres intérêts au sein de sa carrière, en plus d’aborder certains problèmes qui nécessitaient « de la confidentialité et de la transparence. « .