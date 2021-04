Lana Del Rey est rôtie sur son album « laid » Blue Banisters

Les fans ne sont pas impressionnés par la conception graphique « basique » de la nouvelle pochette de l’album de Lana Del Rey.

Lana Del Rey vient d’annoncer qu’elle sort un nouvel album intitulé Rampes bleues mais les fans détestent la pochette de l’album.

Lana Del Rey n’est pas étrangère à la controverse. Au cours de la seule année écoulée, elle a été confrontée à des réactions négatives pour plusieurs choses. En mai dernier, elle a été critiquée pour son post Instagram sur Beyoncé, Nicki Minaj et Doja Cat, puis elle a été appelée pour ses commentaires sur Donald Trump et, plus récemment, elle a été critiquée pour avoir porté un masque en filet lors d’une rencontre de fans. et salue.

Maintenant, Lana divise Internet pour une raison complètement différente. Les gens la rôtissent Rampes bleues album d’art.

Pochette d’album de Lana Del Rey Blue Banisters. Photo: @lanadelrey via Instagram, Interscope

Hier (27 avril), Lana s’est rendue sur ses pages de médias sociaux pour révéler qu’elle sortirait un nouvel album cet été. L’homme de 35 ans a tweeté: « L’album sort le 4 juillet BLUE BANISTERS » aux côtés de ce qui semble être la pochette de l’album du projet. L’art lui-même est un selfie avec Rampes bleues blasonné dessus. Certains effets y ont également été ajoutés, notamment un cadre blanc.

Dès que Lana a fait l’annonce, les fans n’ont pas tardé à faire glisser l’art, beaucoup le comparant à une création PicsArt. Un fan a écrit: « Je pense que nous pouvons tous convenir que nous devons interdire picsart de l’App Store. » Une autre personne a tweeté: « Lana, je suis photographe et designer et je vais littéralement concevoir vos couvertures gratuitement … s’il vous plaît arrêtez ça … »

Lana, je suis photographe et designer et je vais littéralement concevoir vos couvertures gratuitement… veuillez arrêter ça… 😭😭😭 – Garrett (@thechromatican) 28 avril 2021

Dans l’état actuel des choses, Lana n’a pas répondu à la réaction, mais il est possible qu’elle nous harcèle tous. Le 20 mars, un jour après la sortie de son septième album studio, Chemtrails sur le Country Club, Lana a partagé le Bannisters bleus selfie sur les réseaux sociaux avec la légende « ROCK CANDY SWEET 1 juin » et le titre Bonbon de roche sucré édité sur le selfie.

Les fans ont initialement supposé que Bonbon de roche sucré était le nom du prochain album de Lana mais ça pourrait être le premier single de Bannisters bleus ou juste une partie d’une blague élaborée.

Que pensez-vous du Bannisters bleus de l’art?

