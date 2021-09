Lana del Rey annonce la désactivation de ses réseaux sociaux

Les fans de Lana del Rey seront déçus par la nouvelle nouvelle que la chanteuse a récemment partagée, car après ce week-end, la chanteuse envisage de désactiver ses réseaux sociaux, arguant qu’elle veut s’éloigner d’eux parce que certaines choses dans le que vous avez travaillé nécessitent une certaine « confidentialité et transparence ».

Del Ray a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle elle partage avec ses fans les raisons pour lesquelles elle a décidé de désactiver ses plateformes d’interaction numérique, attribuant à cette décision le fait de s’occuper d’autres emplois et de ses propres intérêts, tels que ses albums narrés, ses projets, comédies musicales et sa poésie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bruce Springsteen rend hommage aux victimes du 11 septembre

Lana Del Rey a annoncé publiquement qu’à partir de demain, elle désactivera tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Lana a avoué qu’elle le fera pour pouvoir se concentrer sur ses prochains projets en cours et pour avoir un peu plus d’intimité. On t’aime Lanapic.twitter.com/TmY7HBuhur – Lana Del Rey Venezuela (@LanaDelReyVen)

12 septembre 2021





Je suis toujours très présente et j’aime ce que je fais. Je suis absolument là pour la musique.

Lana del Rey a annoncé qu’elle commencerait à se consacrer à différents types de travail. Il a également expliqué de nouveaux détails sur « Blue Banisters », son nouvel album studio. La chanteuse a noté qu’il est composé de matériel nouveau et ancien et que certaines de ses paroles ont été écrites par des membres de sa famille.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Demi Lovato enquête sur le phénomène OVNI dans sa nouvelle émission télévisée

Del Rey a également pris un moment pour remercier ses fans pour leur soutien : « Je veux dire que je suis touché, merci de, vous savez, de continuer à me voir à travers ma musique. Il est toujours important d’être vu et il est également important d’être vu par des personnes proches de vous et en qui vous savez avoir confiance ».

Lana del Rey a programmé la sortie de « Blue Banisters », son nouvel album studio, le 22 octobre, étant le deuxième morceau sorti cette année après l’arrivée de « Chemtrails Over The Country Club ». L’arrivée de ce nouveau matériel était anticipée en mai dernier avec la sortie de trois singles : « Blue Banisters », « Text Book » et « Wildflower Wildfire ».