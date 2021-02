Lana Del Rey a envisagé de quitter la musique après la mort d’Amy Winehouse

Lana Del Rey a révélé qu’il pensait arrêter la musique après la mort de Amy Winehouse.

La chanteuse a déclaré que la joie de recevoir sa première critique est venue le même jour que Maison de vigneron décédé d’une surdose d’alcool juillet du 2011 à l’âge de 27.







«J’ai eu 10 secondes de la sensation la plus intense, et puis les nouvelles partout, sur toutes les télévisions, c’était que Amy Il était mort chez lui et j’ai juste dit: «Non, non».

«Tout le monde regardait, étonné, mais personnellement, je sentais que je ne voulais plus chanter», a-t-il ajouté. Du roi.







La chanteuse a également révélé qu’elle aimait sa qualité quasi-anonyme au début de sa carrière et avant que la renommée mondiale ne l’atteigne: «Peut-être que je pensais que j’irais à Broadway. Ils vous donnent des centaines de dollars à chanter au bas des disques, ce qui ne mène nulle part ».

D’un autre côté, Lana Del Rey Il a également révélé qu’il avait enregistré un album de couverture rempli de chansons country.