Lana del Rey a enregistré un album de reprises de thèmes country

Lana Del Rey attend le lancement de « Chemtrails sur le Country Club», Son septième album studio et tout semble indiquer qu’il a plus de matière dans sa manche après avoir révélé qu’il avait enregistré un album de couverture composé de chansons de musique country.

Le chanteur a eu une conversation avec le magazine MOJO, qui a publié dans sa version imprimée que ce nouveau projet était accompagné d’une «autre collection de chansons folkloriques», qui attend d’être rendue publique.

Du roi Il a également insisté sur le fait qu’à travers sa musique, il a toujours cherché à imprégner certaines touches du style country. « J’ai réécouté ‘Balade«Y»Jeux vidéo‘et je pensais que c’était une sorte de pays. Je veux dire, ils ne sont certainement pas pop. Peut-être à cause de la manièreJeux vidéo« Il a été remasterisé, c’est pop, mais il y en a sûrement »americaine‘ en elle ».

La chanteuse assure que les futures sorties dépendent de la façon dont les choses se produisent et que cela ne signifie pas qu’elle mettra de la guitare à pédales en acier dans chaque chanson, mais elle reconnaît qu’il est plus facile pour elle d’écrire de cette façon.

La chanteuse a également partagé le souvenir de l’époque où elle a reçu sa première critique, qui restera à jamais dans sa mémoire car c’est le jour même de son décès. Amy Winehouse, sa grande idole musicale, provoquant en elle une grande envie de ne plus jamais chanter.

«J’ai eu dix secondes de la sensation la plus euphorique, et puis les nouvelles partout, sur toutes les télévisions, c’était que Amy J’étais mort dans l’embrasure de la porte et j’ai juste pensé «non» », dit-il. « Tout le monde regardait, hypnotisé, mais personnellement, j’avais l’impression que je n’allais même plus chanter. »

Du roi Il a affirmé avoir apprécié l’anonymat et le manque de pression qui se sont produits au début de sa carrière, révélant qu’il avait même enregistré une chanson pour une publicité de papier toilette. Le mois dernier, il a sorti son nouveau single « Chemtrails sur le Country Club», Qui donne un nom à son nouvel album. Cela frappera le public le 19 mars.