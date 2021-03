Lana Condor exhorte les gens à «soutenir» la communauté asiatique après les fusillades à Atlanta

Lana Condor partage un puissant message #StopAsianHate sur Twitter. Photo: Jon Kopaloff / WireImage, via Twitter







Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Simu Liu, Olivia Munn, Margaret Cho et d’innombrables autres célébrités ont également condamné la fusillade d’Atlanta et les récentes attaques racistes contre les Américains d’origine asiatique.

Lana Condor a partagé un message puissant avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, appelant les gens à «se tenir aux côtés» de la communauté asiatique à la suite de la fusillade dévastatrice dans trois spas d’Atlanta, en Géorgie, qui a tué huit personnes, dont six femmes américaines d’origine asiatique. L’attaque fait suite à une augmentation des incidents racistes et des crimes haineux contre la communauté asiatique américaine.

Sur Twitter, le À tous les garçons l’actrice a écrit: « Réveillez-vous … vos amis et votre famille asiatiques sont profondément effrayés, horrifiés, malades à l’estomac et follement en colère. S’il vous plaît s’il vous plaît veuillez nous enregistrer, s’il vous plaît s’il vous plaît rester avec nous. S’il vous plaît. Votre ami asiatique a besoin de vous. , même s’ils ne sont pas publiquement en deuil sur les réseaux sociaux. x «

Dans un tweet de suivi, Lana a partagé que son petit ami, Anthony De La Torre, lui avait dit qu’il avait maintenant peur qu’elle aille au salon de manucure à cause de l’endroit où la fusillade a eu lieu. «Ce n’est pas un monde dans lequel nous devrions vivre», a-t-elle écrit, aux côtés du hashtag #StopAsianHate.

Vous ne savez pas à quel point vos gentils mots comptent pour moi en ce moment 😭❤️ Je vous aime tellement wow – Lana Condor (@lanacondor) 17 mars 2021

Anthony m’a dit hier soir qu’il avait peur pour moi d’aller au salon de manucure … Ce n’est pas un monde dans lequel on devrait vivre 💔 – Lana Condor (@lanacondor) 17 mars 2021

Vous ne connaissez pas notre douleur, je peux à peine gérer ma propre douleur, colère, peur, douleur … mais ce que je sais, c’est que vos paroles d’amour et de soutien me maintiennent à flot et peut-être même optimiste pour l’avenir. Et pour cela, je suis très reconnaissant. Se reposer. Fais attention. Je t’aime. – Lana Condor (@lanacondor) 18 mars 2021

De plus en plus de célébrités se sont également prononcées contre la montée des attaques racistes contre la communauté américano-asiatique et en réponse aux tirs meurtriers qui ont eu lieu à Atlanta.

Emily à Paris L’acteur Ashley Park a partagé une vidéo puissante de 5 minutes avec ses fans sur Instagram. Elle a légendé la vidéo en écrivant: « 3 fusillades meurtrières ciblant des femmes asiatiques à Atlanta hier. Je ne pouvais pas dormir. Certaines de ces divagations à 5 heures du matin sont très personnelles, mais j’ai décidé de partager parce que ASSEZ C’EST ASSEZ. »

Elle a poursuivi: « J’espère que cela aidera quelqu’un à se sentir moins seul dans toute cette boue. Alliés, merci et s’il vous plaît regardez jusqu’à la fin, c’est une programmation sociétale que nous pouvons changer. »

Vous pouvez regarder la vidéo complète de 5 minutes d’Ashley ci-dessous.

Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Simu Liu, Olivia Munn, Margaret Cho, Padma Lakshmi, Mindy Kaling, Shonda Rhimes, Rihanna et bien d’autres célébrités ont toutes partagé des messages et des ressources #StopAsianHate sur les réseaux sociaux.

Ariana Grande et Joe Jonas ont également partagé une infographie Instagram de @kimsaira et @ annie_wu_22 qui comprend des ressources sur le racisme anti-asiatique.

Dites leurs noms 🕯: Delaina Ashley Yaun

Paul André Michels

Xiaojie Tan

Daoyou Feng

Julie Park

Parc Hyeon Jeong (Les identités des deux autres victimes n’ont pas été dévoilées pour le moment)

#StopAsianHate – Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) 18 mars 2021

Cela ne faisait même pas une semaine que j’avais tourné cet article dans Variety. – Simu Liu (@SimuLiu) 17 mars 2021

Le ciblage de nos frères et sœurs asiatiques est écœurant, mais pas surprenant étant donné la normalisation du discours de haine anti-asiatique au cours de l’année écoulée. Nous devons #StopAsianHate, trop c’est trop! – Mindy Kaling (@mindykaling) 17 mars 2021

La nuit dernière était un acte de pure haine raciste. C’est très personnel pour moi en tant que mère d’un enfant qui est à la fois noir et asiatique. Mais il ne devrait pas être nécessaire que ce soit personnel pour connaître son tort. Parlez. Les hashtags sont sympas mais les actions sauvent des vies. Debout avec la communauté AAPI. #StopAsianHate pic.twitter.com/Rtx1b2AZW9 – shonda rhimes (@shondarhimes) 17 mars 2021

ce qui s’est passé hier à Atlanta a été brutal, tragique et n’est certainement pas un incident isolé. La haine de l’AAPI s’est perpétuée de manière effrénée et c’est dégoûtant! J’ai le cœur brisé pour la communauté asiatique et mon cœur est avec les proches de ceux que nous avons perdus. La haine doit cesser. pic.twitter.com/rkxZDnxG9E – Rihanna (@rihanna) 18 mars 2021

Un rapport récent de Stop AAPI Hate a révélé que 3 795 attaques à motivation raciste avaient été commises contre des Américains d’origine asiatique depuis le début de la pandémie il y a un an, entre mars 2020 et février 2021. De nombreuses attaques ne sont toujours pas signalées.

Pour en savoir plus sur Stop AAPI Hate, vous pouvez cliquer ici pour trouver des ressources et des endroits pour faire un don.

