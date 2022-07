Lana Condor de « To All the Boys I’ve Loved Before » revient sur Netflix avec cette série

Netflix

À tous les garçons que j’ai aimés avant est l’un des films préférés de Netflix, mais maintenant son protagoniste a un projet très différent. Le rencontrer.

©NetflixLana Condor dans Boo, Salope

Arriver à Netflix Cela implique de sauter, à plusieurs reprises, vers une renommée internationale et bon nombre des acteurs les plus connus d’aujourd’hui ont atteint leur objectif. Parmi eux se trouve Lana Condorqui a captivé des milliers de téléspectateurs à travers le monde après son rôle principal dans À tous les garçons que j’ai aimés avant. Dans ce film, l’actrice a donné vie à Lara Jean Covey et a partagé l’écran avec l’un des galants les plus reconnus : Noé Centineo.

À tous les garçons que j’ai aimés avant est une adaptation des romans de Jenny Han, qui a écrit une trilogie. Et, en raison du succès du premier film, Netflix Il n’a pas hésité à faire le pari de se baser sur les trois livres. Cependant, de 2018 à cette partie, les films ont déjà été publiés et le passage de Lana Condor car cette histoire est finie. C’est pourquoi maintenant l’actrice se concentre sur d’autres projets qui sont encore à venir.

À cette occasion Lana Condor se plonge dans une nouvelle aventure au format série. aussi à travers Netflix le 8 juillet sera présenté en première huer salope, une bande qui, pour le moment, se compose d’une saison de huit épisodes. La fiction est l’une des plus attendues par les fans de l’interprète et comprend du mystère, de la comédie et de la science-fiction. Dans ce voyage, l’artiste donne vie à Erika Vuune fille complètement découragée.

De quoi s’agit-il? huer salope suit Erika Vu, cette jeune femme qui est jouée par Lana Condor et qui, du jour au lendemain, change complètement sa vie. Pendant toutes ses années de lycée, elle s’est imposée comme une fille timide que personne ne connaissait à cause de la mauvaise fille Riley. Mais, un jour, sa meilleure amie Gia la convainc d’aller à une soirée où elle parvient à capter l’attention de tout le monde, y compris son grand amour Jake C. Cependant, le lendemain et avec une gueule de bois, elle découvre quelque chose à laquelle elle ne s’attendait pas : il est un fantôme et doit réussir à profiter pleinement du reste de son existence.

Sans aucun doute, une histoire qui a des assaisonnements pour pouvoir attraper les plus jeunes et amuser les plus grands. De même, il convient de noter qu’au-delà du rôle moteur de Lana CondorLa série a un excellent casting. Jami Alix, Zoe Margaret Colletti, Madison Thompson, Conor Husting, Alyssa Jirrels, Tenzing Norgay Trainor, etc, sont quelques-uns des acteurs qui accompagnent le protagoniste et qui donneront beaucoup à parler avec leurs personnages.

