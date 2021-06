L’amour WandaVision de Benedict Cumberbatch a donné à Elizabeth Olsen un regain de confiance dans le multivers

De plus en plus, le MCU commence à ressembler à la série télévisée la plus chère du monde plutôt qu’à une franchise de films. Chaque nouveau film devient plus profondément interconnecté avec les autres films de la série. Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch alias Wanda Maximoff dans le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie aux côtés de Benedict Cumberbatch. Dans une interview avec Rolling Stone, Olsen a expliqué que le parcours personnel de Wanda qui a commencé avec WandaVision se poursuivra très naturellement dans le Docteur étrange suite.

« [Benedict Cumberbatch] avait des choses vraiment positives à dire sur la façon dont [WandaVision] fini. Ils le lui ont montré, je pense, avant que tout ne soit diffusé. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait dans Docteur étrange jusqu’à ce que nous retournions au tournage [the film]. C’était la première fois que j’entendais mon rôle. Et j’étais un peu nerveux de ne pas pouvoir changer certaines choses dans WandaVision afin de soutenir ce qui va se passer dans Docteur étrange. Pour tout acteur, ce manque de contrôle peut être difficile. Mais il a dit que c’est vraiment ce voyage parfait que vous la regardez traverser, afin d’être investi dans Docteur étrange, trop. Alors ça m’a fait du bien, parce que je me sens comme ça moi-même. Je pense que nous avons réussi à faire en sorte que cela ait beaucoup de sens. »

Les studios Marvel ont été très stricts en ce qui concerne le contrôle strict de leurs plans pour le MCU, à tel point que les acteurs doivent souvent se contenter de scripts incomplets qui les laissent dans l’ignorance de l’intrigue complète de leurs propres films. Mais Cumberbatch a toujours insisté pour avoir une connaissance complète des projets dont il fait partie dans le rôle du docteur Strange, il n’est donc pas surprenant qu’il aurait voulu regarder WandaVision pour comprendre comment cela aurait un impact Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Quand le public a vu pour la dernière fois Scarlet Witch dans WandaVision, elle avait enfin embrassé toute l’étendue de ses pouvoirs stupéfiants et apprenait de nouvelles façons de contrôler la réalité. Selon Elizabeth Olsen, faire sa propre série l’a rendue plus confiante pour jouer Wanda dans les futurs projets MCU.

« WandaVision m’a aussi fait me sentir plus en confiance en la jouant. Travaille sur Docteur étrange immédiatement après, j’ai juste l’impression que mon instinct est juste. Cela ressemble à ce que vous voulez ressentir tout le temps, ce qui est assez difficile lorsque vous avez si peu de temps à l’écran et que tout ce qui se passe pas sur la page est dans votre tête et non dans la tête de l’écrivain. Mais ce qui était vraiment satisfaisant avec tout ce projet, c’est quand Jac [Schaeffer] me le proposait, c’était comme si les réponses que j’avais dans ma tête, tout comme une actrice, arrivaient comme par magie à son cerveau sans que j’aie à les lui verbaliser. »

Réalisé par Sam Raimi, Docteur Strange dans le multivers de la folie présente un casting principal composé de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez. Le film arrive en salles le 25 mars 2022.

Sujets : WandaVision, Doctor Strange 2, Disney Plus, Streaming