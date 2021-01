L’amour ne vaut la peine que lorsqu’il est partagé

Qu’est-ce qui vous fait penser que vous avez une bonne relation? Partagez-vous les responsabilités? Échanger des faveurs? Additionnent-ils les réalisations? Dit-il ce qu’il ressent ou pense sans craindre d’être intimidé par son partenaire? S’amusent-ils ensemble quand ils veulent tous les deux regarder un film au cinéma, mais se libèrent, quand l’un veut sortir avec des amis et que l’autre se couche tôt?

Vivre avec certaines personnes peut être très toxique. Certaines interactions étouffent, attaquent et exterminent notre identité.

Nous sommes co-créateurs de notre réalité, que nous l’acceptions ou non. L’autre est mauvais pour moi, mais dans quelle mesure en suis-je responsable? Bien sûr, l’autre peut avoir mille défauts, complexes, manies … Cependant, si cela me frappe, c’est parce qu’à un moment donné j’ai permis cette invasion, ce chantage ou cette manipulation.

Nous donnons des espaces comme ceux qui ne veulent rien…. En fait, on fait semblant! Nous donnons de l’espace parce que nous le voulons! Nous voulons minimiser la solitude et c’est pourquoi nous sommes importants, nécessaires et utiles. Ah! Comme nous le savons aussi sans aucune intention (imaginez …) mener une relation à notre propre plaisir. En fait, c’est là que nous pouvons nous tromper.

Cercles vicieux de codépendance, mais dans lesquels l’un gagne beaucoup et l’autre perd presque toujours. Ce n’est pas cette relation mélangée de gains et de pertes similaires, vous savez? L’un souffre beaucoup et l’autre… Ah! L’autre le prend… Et nous parlons littéralement! Vous prenez votre argent, votre espace, vos valeurs, votre dignité et votre personnalité.

Aujourd’hui, je vais volontiers avec vous pour regarder ce film d’action que je n’aime pas, mais vous l’aimez, et demain vous m’emmenez avec plaisir voir ce spectacle de ballet que je veux voir depuis longtemps, mais cela vous donne un bon sommeil.

La relation en vaut la peine. Lorsque le verbe céder est conjugué à deux. Quand le verbe apprendre est une prédisposition pour les deux et quand le verbe grandir est un engagement individuel, mais il réfléchit sur la santé et le bonheur du couple.