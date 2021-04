« L’amour est le but »: ce qui s’est passé à la fin et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Im Si-wan, Shin Se-kyung, Choi Soo-young et Kang Tae-oh, « L’amour est le but« Run On » est une série sud-coréenne qui a été diffusée à l’origine sur JTBC du 16 décembre 2020 au 4 février 2021 et est maintenant disponible sur Netflix.

La fiction tourne autour de l’histoire d’amour entre Ki Seon-gyeom, un sprinter qui en raison d’un incident a quitté le sport, et Oh Mi Joo, un traducteur qui avant de travailler pour lui utilisait des sous-titres pour des films étrangers.

Depuis qu’ils se rencontrent, ils commencent à former un lien, elle croit qu’ils étaient destinés à se rencontrer alors qu’il commence à s’écarter du cours préétabli et à suivre son propre chemin et son cœur.

Après que certains camarades de classe aient attaqué Woo-sik, Seon-gyeom se venge d’eux, mais grâce à l’influence de son père, il ne reçoit pas de punition et n’atteint pas son but: faire connaître à la presse la blessure injuste de Woo-sik et que le coupable recevoir leur punition. Il se retire donc du sport et accepte de vivre chez Seon-gyeom jusqu’à ce que les choses s’améliorent.

Quelque temps plus tard, Mi-joo et Seon-gyeom commencent à se fréquenter, mais la relation ne dure pas longtemps, en raison de certains inconvénients et malentendus. En outre, les problèmes familiaux de Seon-gyeom continuent.

Ki Seon-gyeom et Oh Mi Joo essaient d’avoir une relation amoureuse (Photo: JTBC / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «L’AMOUR EST LE BUT»?

Dans le dernier chapitre de « L’amour est le butDan-ah rend visite à son père à l’hôpital peu de temps avant sa mort. Bien que ce soit un coup dur et que Lee Yeong-hwa essaie de la réconforter, la jeune femme le rejette et lui dit qu’elle doit se préparer à faire partie d’une dynastie familiale. Dévastée, Lee Yeong-hwa s’éloigne et lui dit de ne pas le suivre.

Ki Seon-gyeom apprend que son père a lancé le scandale Eun-bi et, grâce aux conseils de Mi-joo, elle décide d’en parler à sa sœur et à sa mère, qui enrage et réaffirme sa décision de divorcer de son mari.

Après qu’Oh Mi-joo et Dan-ah se soient rencontrés dans un bar et aient bu ensemble pendant que le premier réconforte le second, le vice-président s’excuse auprès de Ye-jun d’avoir été impoli avec lui. De plus, il admet avoir menti sur le fait d’être gay pour ne pas se marier, tandis que son ami Lee Yeong-hwa avait peur de parler d’homosexualité.

Lorsque Dan-ah visite la galerie d’art, il voit l’une des peintures de Lee Yeong-hwa et se rend compte qu’il lui manque trop, donc tous deux admettent qu’ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre. Pendant ce temps, Ki Seon-gyeom dit à Oh Mi-joo qu’il l’aime.

« L’amour est le but»Finit avec les quatre protagonistes dînant ensemble en bons amis. La dernière scène montre tout le monde dans une salle de cinéma, dans la mesure où le député arrive avec des fleurs pour sa femme Ji-woo. De plus, Ki Seon-gyeom attrape la main d’Oh Mi-joo au début du film.

Qu’arrivera-t-il aux protagonistes de « Love is the goal » dans une deuxième saison? (Photo: JTBC / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «L’AMOUR EST LE BUT»?

Apparemment, dans le dernier chapitre, il est peu probable que la fiction sud-coréenne obtienne un nouveau lot d’épisodes, mais jusqu’à présent, ni l’un ni l’autre JTBC ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction.

À la fin du premier opus, le réalisateur est reconnu à l’étranger grâce au travail de Mi-joo; Yeong-hwa et Dan-ah atteignent leurs objectifs; et Seon-gyeom devient un représentant sportif.

Bien que cela semble être une fin appropriée à l’histoire, il est possible que JTBC envisage de renouveler la série en raison de sa popularité dans le monde entier via Netflix. Cependant, cela dépend aussi de la disponibilité des protagonistes et de l’équipe de production.