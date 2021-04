« L’amour est le but », aura-t-il la saison 2 sur Netflix?

« L’amour est le but»(« Run On »en anglais) est une série sud-coréenne mettant en vedette Im Si-wan, Shin Se-kyung, Choi Soo-young et Kang Tae-oh, qui raconte l’histoire d’amour d’une star de l’athlétisme, qui décide de s’égarer hors du cours prédéfini et suivez votre propre chemin et votre cœur après avoir rencontré un traducteur de sous-titres.

Il s’agit de Ki Seon-gyeom et Oh Mi Joo, qui commencent à former un lien fort après s’être rencontrés par hasard, se sont retrouvés dans un poste de police et ont ensuite travaillé ensemble. Pendant ce temps, Seo Dan Ah, PDG d’une agence de sport, s’intéresse à Lee Young Hwa, un étudiant universitaire, spécialisé en art.

La première lecture du scénario de « L’amour est le but»A eu lieu en juillet 2020, mais le tournage de la série a été arrêté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus, une personne du personnel du théâtre ayant été testée positive.

Les seize chapitres de la première saison ont été diffusés à l’origine sur JTBC du 16 décembre 2020 au 4 février 2021, mais ils ont été libérés en Netflix juste le samedi 10 avril. Alors y aura-t-il un deuxième volet du drame coréen?

« L’AMOUR EST LE BUT » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, ni JTBC ni Netflix ont fait des annonces sur l’avenir de « L’amour est le but», Mais apparemment dans le dernier chapitre, il est peu probable que la fiction sud-coréenne obtienne un nouveau lot d’épisodes.

À la fin du premier opus, le réalisateur est reconnu à l’étranger grâce au travail de Mi-joo; Yeong-hwa et Dan-ah atteignent leurs objectifs; et Seon-gyeom devient un représentant sportif.

Bien que cela semble être une fin appropriée à l’histoire, il est possible que JTBC envisager de renouveler la série en raison de sa popularité dans le monde via Netflix. Cependant, cela dépend aussi de la disponibilité des protagonistes et de l’équipe de production.

Les acteurs impliqués ont d’autres projets prévus pour 2021, en plus, JTBC a également d’autres programmes en cours, il pourrait même rivaliser avec d’autres productions.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du réseau de télévision payante sud-coréen et de Netflix. « Love is the Goal » a un score de 7,6 / 10 sur IMDb, 8,5 / 10 sur MyDramaList et 93% sur AsianWiki, assez pour justifier une deuxième saison.

Que se passera-t-il dans une deuxième saison de « Love is the goal »? (Photo: JTBC / Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «L’AMOUR EST LE BUT» LANCERA-T-ELLE?

Oui JTBC Oui Netflix renouveler « L’amour est le but«Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en première sur la plate-forme de streaming en 2022.