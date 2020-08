L’amour est-il mort? Ne le prends pas à la lettre

Beaucoup de gens ont déjà promis au monde de se suicider, au cas où leur grand amour ne fonctionnerait pas. Des promesses de mort qui font craindre à l’autre ce qui pourrait même arriver. Mais dans la plupart des cas, ce n’est pas le cas. Au contraire, ceux qui parlent beaucoup sont ceux qui en font moins.

J’ai entendu, il y a un jour, un dicton très sage: “Ce qui ne tue pas, renforce”. Je crois que c’est exactement ce qui se passe lorsque nous atteignons le bord de l’abîme. Après tout, mourir amoureux ne fait plus partie de la vengeance d’aujourd’hui. Il existe des moyens beaucoup plus intelligents et audacieux d’affronter de nouveaux moments, même s’ils ne sont pas agréables, sains ou absolus.

Un cas d’abandon à la veille du mariage a attiré mon attention, car la mariée, avec tout prêt, exactement quinze jours avant le mariage a eu une percée inattendue de son fiancé, affirmant qu’elle avait humilié son père, depuis elle a demandé au marié si le costume de son père était prêt et s’il avait déjà vu à quoi il ressemblait. Pouvez-vous comprendre cette justification et rompre avec tout? Tragique! Encore faut-il rendre tous les cadeaux et donner des explications à tout le monde: invités et même ennemis!

Eh bien, elle n’est pas morte. Souffert? Oui, et beaucoup. Mais, la semaine suivante, il est allé à une ballade, dansé, chanté et même rencontré de nouvelles personnes. Ainsi renforcée, au bout de quelques mois, elle a rencontré un mec très différent du précédent et ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés et aujourd’hui ils ont trois enfants.

L’important, en fait, est de faire face à la réalité qui se présente à nous. Rien n’arrive par hasard. Et, si chacun commence à suivre son propre chemin, sans la présence de l’autre, c’est que leur temps de vie, prescrit par l’Univers, est révolu. Et un nouveau temps viendra.