L’amour est-il difficile, le nouveau film de Netflix, est-ce une histoire vraie ?

Il y a moins d’un mois, Netflix est revenu à parier sur l’amour. Le 5 novembre, la plateforme a ajouté à son catalogue Comme c’est dur l’amour, un nouveau film qui ravive l’intérêt pour le genre romantique. Avec Nina Dobrev, Darren Barnet et Jimmy O. Yang, l’histoire se concentre sur les rendez-vous manqués, les conséquences de croire en ce que vous voyez sur Internet et l’importance de connaître les gens tels qu’ils sont.

Comme c’est dur l’amour englobe à la fois le drame et la comédie et la romance. Dans une perspective complètement différente, il a développé une histoire très innovante. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Après avoir rencontré son homme parfait sur une application de rencontres, un écrivain de Los Angeles parcourt plus de 4000 miles pour le surprendre. Mais tout s’avère être un canular”.

Situé au moment de Noël, Comme c’est dur l’amour Il fait partie des plus regardés sur Netflix puisque ce n’est pas seulement son intrigue, mais aussi les performances de ses acteurs qui ont fait le succès de ce long métrage. Mais, le nombre de fans que ce film a recueillis à travers le monde se posent la même question : est-il possible que le film soit basé sur une histoire vraie ? Eh bien, il convient de noter qu’à l’ère de la communication, il existe certaines probabilités, mais pas dans ce cas.

Les applications de rencontres sont courantes dans le monde et rassemblent souvent des personnes de différentes villes. Cependant, Netflix n’était basé sur aucune histoire vraie mais n’était qu’une grande création de Hernán Jiménez pour la plateforme. Cependant, il convient de noter que le protagoniste, Jimmy O. Yang, a préparé son personnage en se basant sur d’autres films romantiques.

D’après ce qu’il a lui-même commenté, le personnage de Josh s’est inspiré d’autres comédies romantiques. Parmi eux se trouvent Vraiment j’adore, The Kissing stand 2 et Question de temps. Bien que le rôle ne soit pas exactement une copie des personnages principaux de ces films, la vérité est que pour mieux comprendre ce qu’était la création du protagoniste, O. Yang a décidé de prêter attention à ce qui se passait dans ces films.

