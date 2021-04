« L’amour est dans l’air »: pourquoi les acteurs d’Eda Yildiz et Serkan Bolat doivent cacher leurs tatouages ​​pour enregistrer le feuilleton turc

« L’amour est dans l’air»Est le feuilleton turc le plus populaire du moment dans le monde. Avec Hande Erçel et Kerem Bürsin, la comédie romantique suit l’histoire d’Eda Yildiz (Eda Yıldız), une jeune marchande de fleurs qui entame une relation curieuse avec Serkan Bolat après avoir perdu une bourse au profit de ce riche héritier.

Produit par MF Yapım, dirigée par Altan Dönmez et écrit par Ayşe Üner Kutlu, « L’amour est dans l’air » a fait ses débuts dans le passé 8 juillet 2020 au dinde à travers le canal RENARD, avec un tel succès que cette histoire d’amour a déjà été vendue dans plus de 40 pays à travers le monde, dont Espagne, où Mediaset l’a créé en janvier 2021 pour Divinité et quelques autres canaux sur votre réseau.

Dans la fiction Hande Erçel pièces Eda Yıldız, une jeune femme intelligente, honnête, belle avec un grand talent. Elle a perdu ses parents lorsqu’elle était enfant, mais malgré la tragédie, elle est devenue une fille noble et optimiste. Elle aide sa tante avec le magasin de fleurs depuis des années. Ce travail a développé en elle son amour pour les plantes et son désir de devenir paysagiste.

Kerem Bürsin est Serkan Bolat, un homme d’affaires très prestigieux et réputé. Architecte de profession, Serkan est le célibataire le plus convoité de la ville, ainsi qu’un millionnaire, quand il rencontre Eda Yildiz, le personnage joué par Hande Erçel.

POURQUOI EDA ET SERKAN DEVRAIENT CACHER LEURS TATOUAGES POUR ENREGISTRER «L’AMOUR EST DANS L’AIR»?

Hande Erçel est une actrice et mannequin turque. Il a remporté deux Golden Butterfly Awards. (Photo: Fox Turquie)

Hande Oui Kerem, ils interprètent Eda Oui Serkan au « L’amour est dans l’air » et ils ont réussi à devenir le couple du moment, ils ont réussi à susciter un intérêt international pour eux deux, ce qui les a amenés à être en tête des sondages et des réseaux mondiaux après le succès du feuilleton turc.

Après le grand succès de la telenovela et l’intérêt des fans d’en savoir plus sur Hande Oui Kerem, a découvert que tous deux avaient un tatouage, qu’ils n’ont pas négligé et rapidement exposé sur les réseaux et bien qu’il ne s’agisse que d’un tatouage, il était curieux que pendant les scènes de la série, ils n’aient pas été vus auparavant.

Hande a commencé sa carrière de mannequin et en 2012, elle a réussi à devenir Miss Turquie. (Photo: Fox Turquie)

C’est parce que c’est une exigence stricte du script, ni Hande Oui Kerem Ils peuvent montrer leurs tatouages, à la suite de cela, il y a des rumeurs selon lesquelles ce sont peut-être les producteurs et les réalisateurs du feuilleton qui ne sont pas d’accord ou considèrent qu’il est acceptable que les acteurs montrent leurs tatouages ​​pour des problèmes d’image.

Il est important de savoir que pour les feuilletons, les films ou les séries, un profil spécifique de la façon dont chacun des personnages serait proposé est proposé, sur cette base, les producteurs et réalisateurs visualisent l’image de chacun, ainsi que leur apparence. . Peut-être que s’ils permettent la visualisation des tatouages ​​de la série, cela tachera l’image donnée aux protagonistes.

Cette étoile a une signification particulière dans l’intrigue car le nom de famille d’Eda est Yildiz « star en turc ». (Photo: Fox Turquie)

Le tatouage de Hande c’est un papillon, pour elle il a le sens de la féminité, ainsi qu’un symbole d’évolution et de métamorphose. Le tatouage de Kerem est une phrase en turc qui se traduit par « On dirait que tu l’es, je sais à quoi tu ressemble », pour lui, cela signifie un rappel de ne pas oublier son essence.

Le plus drôle, c’est que Eda s’ils vous ont montré le petit tatouage que vous avez sur votre main droite; que même s’il a laissé le public confus, ce design est faux, son design est créé par l’équipe de maquillage chaque jour d’enregistrement sur le plateau.