« L’amour est dans l’air »: pourquoi il n’y aura pas de nouveau chapitre ce samedi

« L’amour est dans l’air » C’est l’un des derniers feuilletons turcs avec un grand succès en Espagne. Depuis sa création, la fiction a réussi à accrocher les téléspectateurs à travers l’histoire d’Eda Yildiz, une jeune marchande de fleurs qui entame une relation curieuse avec Serkan Bolat après avoir perdu une bourse à cause de ce riche héritier.

Telecinco a créé la comédie romantique « L’amour est dans l’air » qui raconte l’histoire de Eda, une jeune femme qui souhaite réaliser son rêve de terminer ses études d’architecture. En chemin, il traverse Serkan un jeune homme riche qui propose un marché: si elle accepte de passer deux mois avec lui comme si elle était sa fiancée, il paiera ses études.

Produit par MF Yapım, « L’amour est dans l’air« A fait ses débuts dans le passé 8 juillet 2020 au dinde à travers le canal RENARD, avec un tel succès qu’il a déjà été vendu dans plus de 40 pays, où Mediaset l’a créé en janvier 2021 pour Divinité et quelques autres canaux sur votre réseau. Cette série est célèbre car elle a un mélodrame qui combine l’amour et la comédie.

Chaque semaine, le public attend religieusement la première d’un nouvel épisode de « L’amour est dans l’air », soit pour voir directement par FOX Turquie, par diffusion en direct de Youtube ou pour le voir sur Telecinco, Divinité ou alors Mediaset, cependant ce samedi il n’y aura pas de nouvel épisode de « L’amour est dans l’air ».

POURQUOI N’Y A-T-IL AUCUN CHAPITRE DE «L’AMOUR EST DANS L’AIR» CE SAMEDI?

L’histoire d’Eda et Serkan aura une pause de vacances. (Photo: FOX Turquie)

RENARD La Turquie a annoncé que « L’amour est dans l’air » il a été renouvelé pour 13 épisodes supplémentaires; c’est-à-dire qu’elle se poursuivra jusqu’en septembre. La nouvelle a été bien accueillie par les fans qui suivent fidèlement chaque chapitre de l’histoire d’amour de Eda Yildiz et Serkan Bolat.

En outre, la chaîne a créé le Chapitre 39 qui a été diffusé samedi 10 avril et ils avaient également fait savoir que ce serait la dernière de la saison en cours, tout comme sa diffusion ne reprendrait qu’en juin prochain. «Nous atteindrons la fin de la saison au chapitre 39 pour des raisons de santé. Sen Cal Kapimi reprendra en juin avec de nouveaux épisodes là où il s’était arrêté. Restez sur la route! « dit le communiqué du producteur sur les réseaux sociaux.

Selon le document, la raison en est que l’équipe de la série travaille sans relâche depuis mai 2020, la pré-production a commencé encore plus tôt en avril 2020-, et au milieu de la pandémie. De cette manière, la chaîne et la société de production pourront donner une fin juste à l’histoire d’amour de Eda Oui Serkan. Cependant, ce qui pourrait être mis en doute, c’est la continuation de l’acteur turc dans son rôle.

« L’amour est dans l’air » a finalement été renouvelé pour quelques mois de plus (Photo: L’amour est dans l’air / MF Yapım)

Kerem Bürsin Il n’a pas encore signé son contrat de renouvellement et négocie avec l’entreprise. Bien sûr, il convient de préciser qu’actuellement, l’interprète a un projet avec Netflix qu’il pourrait coïncider avec les enregistrements des nouveaux épisodes; vous mettre dans la position difficile de choisir entre les deux programmes.

Pour sa part, sa co-star, Hande Erçel vous êtes dans une situation similaire. L’actrice turque a déjà été confirmée pour la nouvelle série « L’anneau », qui allait commencer le tournage cet été; Cependant, il a réussi à reporter les enregistrements afin d’être dans les derniers chapitres de « L’amour est dans l’air ».

QU’EST-CE QUE «L’AMOUR EST DANS L’AIR»

FOX Turquie a annoncé que «Love Is in the Air» a été renouvelé pour 13 autres épisodes. (Photo: L’amour est dans l’air / MF Yapım)

« L’amour est dans l’air » suivez l’histoire de Eda Yildiz, un jeune marchand de fleurs face au jeune héritier riche Serkan Bolat. Elle perd la bourse qui allait lui permettre d’étudier en Italie à cause de l’homme riche. Pour réparer votre erreur, Bolat Il propose un marché: si vous acceptez de passer deux mois avec lui comme si elle était sa fiancée, il l’aidera à payer ses études.

Bien qu’au début, la relation ne soit pas bonne, au fil des jours, elle change radicalement. Cet accord se terminera en changeant le sort de Eda Oui Serkan pour toujours. L’amour, la passion et le luxe marqueront la romance entre ces deux jeunes hommes.