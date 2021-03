« L’amour est dans l’air »: pourquoi Hande Erçel est appelée la « plus belle femme du monde »

« L’amour est dans l’airCe ne serait pas pareil sans Hande Erçel. Elle a commencé sa carrière en remportant le concours de Miss Civilisation de Turquie en 2012. Un an plus tard, elle a commencé à devenir une star de la télévision. Erçel a joué dans la série « Love without words » (2016-2017) en tant que Hayat Uzun, aux côtés de Burak Deniz. L’événement l’a rendue populaire, ainsi que Deniz, en Asie du Sud.

Il a également joué le rôle de Hazal dans Siyah İnci dans Star de télévision et avait le rôle de Müjde dans Halka dans TRT 1. Son apparition la plus récente était le rôle de Azize Günay dans la transmission de Azize dans Kanal D, avec Buğra Gülsoy, ajoutant une série de plus à son déjà long record de performances.

Dans 2020, Erçel joué le personnage principal dans « L’amour est dans l’air » avec Kerem Bürsin. Les débuts de la série ont obtenu des notes élevées en dinde et a reçu des critiques très positives sur Amérique latine. « L’amour est dans l’air » Il a également été vendu dans plus de 70 pays, ce qui a fait monter en flèche la popularité de Erçel.

Ce fut une large route qui Erçel Elle a voyagé en tant que mannequin et actrice depuis qu’elle a remporté le concours et bien qu’elle soit aujourd’hui considérée comme la plus belle femme du monde, les questions se posent à son sujet et sur le rendez-vous qui lui a été donné parmi les plus belles femmes du monde. dans ce 2020.

QUI EST HANDE ERCEL?

L’actrice Hande Erçel est l’un des visages de la Turquie qui a traversé les frontières et qui a conquis l’Europe (Photo: Instagram / Hande Erçel)

Hande Erçel est né e24 novembre 1993 dans dinde, a commencé sa carrière en tant que mannequin dans l’industrie du divertissement. Commencé à partir de l’année 2012Il a très bien réussi et est maintenant un visage populaire sur la scène mondiale du divertissement avec des séries produites dans votre pays d’origine.

Cette belle mannequin et actrice a conquis le cœur de son public en faisant des spectacles célèbres comme « Calikusu », « Gunesin Kizlari », « Ask Laftan Anlamaz ». Il a terminé sa formation dans le Université des Beaux-Arts Mimar Sinan.

Erçel était connue pour son rôle de Selin Yilmaz dans l’émission populaire « Sunshine Girls » (Gunesin Kizlari). Il a un large public, une forte présence en ligne, étant assez actif sur les plateformes de médias sociaux telles que Instagram, Facebook et Twitter.

Les images téléchargées par la star montrent le côté glamour et subtil de sa personnalité. De plus, les images téléchargées sont pour la plupart vivantes et motivent ses abonnés à vivre une vie positive. Sur ta page Facebook Vous pouvez voir les vidéos de ses spectacles, quelques photos personnelles et professionnelles de l’actrice.

Avec une telle popularité et un énorme succès, Hande Ercel, La jeune star de la mode est sûre de se hisser au sommet et de poser de nouveaux jalons pour la jeunesse d’aujourd’hui. Il reste à voir si elle sera reconnue pour son talent dans des prix internationaux, mais pour sa beauté, elle a déjà été plus que récompensée.

HANDE ERCEL LA PLUS BELLE FEMME DU MONDE

« L’amour est dans l’air » met en vedette Kerem Bürsin et Hande Erçel, qui ont volé l’affection du public. (Photo: Telecinco)

Hande Erçel, actrice et mannequin dans son pays natal, elle a été choisie pour occuper la première place parmi les plus belles femmes du monde cette année 2020 Qu’est-il arrivé. La liste des plus belles femmes du monde a 100 lieux qui occupent 100 artistes du monde entier.

Il s’agit d’un classement mondial qui se tient année après année sur « Top Beauty World », dont 3 chirurgiens plasticiens basés à Les anges. Ce sont ces chirurgiens qui proposent la liste des 100 plus belles femmes le monde ainsi que la liste des 100 hommes les plus beaux.

Cette fois, ce n’était ni plus ni moins que Hande Erçel celui qui a surpassé les actrices comme Taylor Swift ou Selena Gomez. D’autres actrices turques figuraient sur la liste publiée, qui bien qu’elles aient également occupé de bonnes positions, mais toutes ont été loin derrière la position Hande.

AIMER LA VIE DE HANDE ERCEL

Kerem Bürsin et Hande Erçel sont les stars de « Love Is in the Air » (Photo: MF Yapim)

Dans votre vie personnelle et aimante, Hande Erçel eu une relation avec le chanteur Murat dalkiliç pour une durée totale d’environ trois ans. Votre relation avec Murat Cela s’est terminé il y a quelques mois et a déclaré qu’au début, ils avaient une relation agréable et bonne. Il était présent à des moments importants de sa famille et elle a grandement apprécié tout ce qu’ils ont vécu.

Actuellement, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Kerem Bürsin pourrait être le nouveau petit ami de l’actrice et que pour cette raison, l’inconfort avait été remarqué dans Murat Dalkiliç, Car on a récemment découvert qu’il avait supprimé son ex et ses amis qu’ils avaient en commun de ses réseaux sociaux, signe clair d’inconfort.