« L’amour est dans l’air »: la déclaration d’amour de Serkan à Eda avant son voyage en Italie

« L’amour est dans l’air»Est l’un des feuilletons turcs les plus réussis ces dernières années. Initialement intitulé « Sen Çal Kapımı», Sous le nom de« Vous frappez à ma porte »ou« L’amour est dans l’air »dans d’autres pays du monde, la production est une comédie romantique avec Hande Erçel et Kerem Bürsin.

Cette curieuse histoire d’amour suit la vie de Eda Yildiz, une jeune marchande de fleurs qui croise sa route avec un riche héritier nommé Serkan Bolat. Ils sont tous les deux à l’étranger, quand Eda voyage pour étudier et perdre la bourse qu’il avait réalisé avec tant d’efforts dans son pays natal grâce à lui.

Il vous propose une offre: faire semblant d’être sa fiancée et vivre avec lui pendant deux mois. Si tout va bien dans le mensonge, il l’aidera à payer ses études et tout continuera comme s’ils ne s’étaient jamais rencontrés. Bien qu’au début la relation n’est pas bonne et personne ne peut le supporter, au fil des jours, ils se rendent compte que il y a plus qu’une affaire intéressée.

Pendant de nombreux épisodes, ils ont essayé de nier les sentiments qui grandissaient dans leur cœur, mais dans le dernier chapitre de la série, les choses sont devenues claires entre eux. Serkan Bolat n’a plus pu nier ce qu’il ressent Eda et a avoué ses sentiments avant son voyage en Italie en « L’amour est dans l’air».

DÉCLARATION D’AMOUR DE SERKAN À EDA

Serkan tombe malade à l’idée qu’Eda irait en Italie (Photo: MF Yapım)

Comme déjà mentionné ci-dessus, les deux Serkan Quoi Eda Ils ont pris conscience des choses qu’ils ressentent à l’intérieur, mais aucun des deux ne semble faire un pas en avant pour officialiser leur relation. Tout à coup, Eda doivent voyager en Italie, alors Serkan il sait que c’est la dernière chance qu’il a de se manifester avant de la perdre à jamais.

Le fait est que juste l’idée de la perdre, Serkan il commence à tomber malade et cela le pousse à faire quelque chose. Tout le monde semble vous donner des signes que votre avenir se trouve à côté du humble fleuriste qu’il a rencontré il y a quelque temps, alors à la dernière minute, il décide de la poursuivre et de lui montrer ses sentiments une fois pour toutes, tout comme son amie Moteur vous l’a dit dans le passé.

« Je suis vraiment fatigué. Je n’arrête pas de penser à toi. Vous êtes dans chacune de mes pensées. Vous m’avez repris. Et je ne supporte pas de me sentir comme ça, Eda», Avoue-t-il Serkan Bolat à une Eda plus que surpris. C’est la première fois que tu vois Serkan si sincère et avec quelque chose d’aussi important que sa relation, et le croit parce qu’il ressent aussi la même chose.

Eda donne à Serkan un gros bisou montrant qu’elle l’aime aussi (Photo: MF Yapım)

Ils donnent tous les deux un bisou passionné qui reflète tout ce qu’ils ont ressenti pendant cette période ensemble, qui est vraiment très différent des baisers qui ont été donnés pour maintenir les apparences. « Dis-moi ce que tu ressens? Je vous ai fait une confession. N’allez-vous rien dire?»Dit l’architecte en insistant sur le fait que Eda avoue aussi ton amour pour lui.

Cependant, de cette relation qui a le plus souffert est elle. Non seulement elle a perdu la chance de sa vie, mais elle a également dû se taire pour protéger Serkan et toute sa couverture. Pour cette raison, la seule chose qui laisse échapper est une demi-réponse: « Chaque chose a son temps. Vous avez dit ce que vous vouliez dans un moment de crise, et vous attendez-vous à ce que je parle immédiatement?», Lui dit-il enfin.

Cependant, Eda ne dira pas les mots, car elle veut toujours qu’il attende (Photo: MF Yapım)

Même si ce n’était pas ce à quoi je m’attendais, Serkan donne la raison de Eda et accepte d’attendre le temps qu’il lui faudra pour lui avouer aussi son amour. Cependant, il vous demande de reporter votre voyage en Italie afin qu’ils puissent tout organiser et après deux mois aller ensemble sans aucun lien avec son amour.

Avec la romance à la surface des deux personnages et la question de Selin fixe, tout semble aller bien pour nous deux. Cependant, il reste à révéler que Le père de Serkan est responsable de la tragédie qui a mis fin à la vie des parents de Eda, quelque chose qui jouera certainement un rôle important dans les futurs épisodes de la Feuilleton turc.

Eda et Serkan vivent peut-être un vrai amour, mais … pour combien de temps? (Photo: renard)

Hande Erçel comme Eda Yıldız: C’est une jeune femme intelligente, honnête et belle avec un grand talent. Elle a perdu ses parents lorsqu’elle était enfant, mais malgré la tragédie, elle est devenue une fille noble et optimiste. Elle aide sa tante avec le magasin de fleurs depuis des années. Ce travail a développé en elle son amour pour les plantes et son désir de devenir paysagiste.

C’est une jeune femme intelligente, honnête et belle avec un grand talent. Elle a perdu ses parents lorsqu’elle était enfant, mais malgré la tragédie, elle est devenue une fille noble et optimiste. Elle aide sa tante avec le magasin de fleurs depuis des années. Ce travail a développé en elle son amour pour les plantes et son désir de devenir paysagiste. Kerem Bürsin comme Serkan Bolat: C’est un jeune homme charismatique, beau et travailleur, des qualités qui lui ont permis d’augmenter le volume d’affaires de l’entreprise de son père. C’est un architecte toujours obsédé par la victoire, qui se déplace comme un poisson dans l’eau dans le monde des affaires. Le travail et le succès sont les grands moteurs de sa vie jusqu’à ce qu’il rencontre Eda et que tout change.

