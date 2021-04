« L’amour est dans l’air » EN LIGNE via Telecinco et Mitele: comment et à quelle heure voir l’épisode du feuilleton turc du mardi 6 avril

« L’amour est dans l’air»Raconte l’histoire d’Eda, une jeune femme qui veut réaliser son rêve de terminer ses études d’architecture. Sur son chemin, Serkan croise un jeune homme riche qui lui propose un marché: si elle accepte de passer deux mois avec lui comme si elle était sa fiancée, il paiera ses études. Bien qu’Eda soit convaincue qu’elle le déteste profondément, au fil des jours, leur relation commence à changer.

PLUS D’INFORMATIONS: Quel est le programme de «Love Is in the Air» sur Telecinco?

Est feuilleton Il est devenu le phénomène télévisuel du moment et il ne fait aucun doute que chacune des premières de ses chapitres a incité le public à ne rien manquer. Son histoire a reçu des critiques élogieuses et a une fois de plus ouvert la voie à de nouvelles séries turques devenues si populaires.

Le feuilleton turc a captivé des dizaines de milliers de ménages Espagne, dont le succès est à peine surpassé par « Mère« (« Anne »), par Antenne 3. Le mélodrame et sa curieuse histoire d’amour impossible a également réussi à captiver l’Amérique latine. Vous pouvez le voir semaine après semaine à travers les signes de Telecinco, Divinity ou par Mediaset.

PLUS D’INFORMATIONS: L’accident d’avion qui change tout dans « Love Is in the Air »

« L’amour est dans l’air » a été libéré le 8 juillet 2020 dans Renard Turquie et est venu à Espagne en janvier 2021, où il est devenu un phénomène télévisuel qui a déjà une armée de fans. Cependant, certaines rumeurs indiquent que l’histoire d’amour de Eda et Serkan il pourrait avoir une fin prématurée. Ici, nous expliquons comment le voir, à la fois dans la télé Quoi en ligne, pour ne manquer aucun des chapitres.

L’AMOUR EST DANS L’AIR EN LIGNE EN DIRECT VIA TELECINCO ET MITELE

« L’amour est dans l’air » suit l’histoire d’Eda Yildiz, une jeune fleuriste qui doit faire affaire avec Serkan Bolat, un riche héritier qu’elle tient responsable d’avoir perdu une bourse pour étudier en Italie. (Photo: Divinité)

« L’amour est dans l’air » il a subi plusieurs reprogrammations dans les premières de ses épisodes. Cette fois, la série turque reviendra à la accès prime Lundi au lieu de l’horaire du mardi et du jeudi. Il sera transformé en série d’ouverture pour la réédition de « Le juste prix ». Le retour de « Le juste prix « , comme annoncé par l’équipe du concours via les réseaux sociaux, cette première sur Telecinco Lundi 5 Avril à 10:50 de la nuit et sera présenté par Carlos Sobera.

Cependant ce 6 avril il y aura une nouvelle première pour Telecinco, donc planification « L’amour est dans l’air » pour demain ce sera comme suit:

FOX Turquie diffusera le prochain chapitre est Mardi 06 avril ou de 18h00 (20h00 heure espagnole). Tandis que dans Espagne peut être vu en direct Youtube.

La série sera diffusée ce mardi par Telecinco à 22h00 (heure locale) et par Divinité à 5 h 45 et 21h35 (heure locale).

Telecinco : Mardi à 22h00

Divinité: Mardi à 17h45 et 21h35

De plus, le programme est disponible au Ma télévision, la plateforme Diffusion de Mediaset, dont l’abonnement Mitele PLUS basic a une valeur de 4 euros par mois.

QU’EST-CE QUE «L’AMOUR EST DANS L’AIR»?

Le public attend toujours les nouveaux épisodes de « Sel Cal Kapimi », qui sortira par Divinity et Telecinco. (Photo: Divinité)

« L’amour est dans l’air« Suivez l’histoire de Eda Yildiz, un jeune fleuriste qui doit faire face Serkan Bolat, un riche héritier qu’il tient responsable d’avoir perdu une bourse pour étudier à Italie. Dans ces circonstances, Bolat Il propose un marché: s’il prétend être sa fiancée pendant deux mois, il l’aidera à payer ses études universitaires.

Bien qu’au début la relation entre les deux ne soit pas bonne, au fil des semaines, elle change radicalement et l’accord pour les intérêts déforme à jamais son destin.

« L’AMOUR EST DANS L’AIR », AURA-T-IL LA SAISON 2?

Serkan a mis son plan en marche et dans le prochain chapitre de « L’amour est dans l’air », il demandera à Eda son premier souhait. (Photo: Divinité)

Après ce reportage, reproduit par plusieurs médias turcs et espagnols, le producteur de la telenovela turque Asena Bulbüllosgluo a précisé qu’une décision n’a pas encore été prise. « Nous condamnons quiconque partage sans pitié cette nouvelle injustifiée. « L’amour est dans l’air » continuez à enregistrer. Personne n’a le droit de gâcher la motivation de nos acteurs et de notre équipe inconditionnels.», Écrit-il dans Twitter.

Bien qu’il ait admis que le public commande, « chaque série a un processus de réalisation » et « la chaîne et la société de production en décideront ensemble et l’annonceront le moment venu». Il a également demandé « je respecte » pour ton travail.

Avec cette réponse diffusée, les adeptes de «L’amour est dans l’air«Ils ont exprimé leur soulagement, bien que la possibilité d’annulation étant toujours ouverte, ils demandent seulement que si cela se produit, la conclusion soit satisfaisante. De plus, les fans de la production turque réclament une fin cohérente et non hâtive à l’histoire d’amour de Serkan Bolat, jeune héritier d’une grande fortune, et Eda Yildiz, un fleuriste.