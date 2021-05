« L’amour est dans l’air » EN DIRECT EN LIGNE via Telecinco et Mitele: comment et à quelle heure voir l’épisode du feuilleton turc du mardi 11 mai

« L’amour est dans l’air»A été produit par MF Yapım et avec Kerem Bürsin et Hande Erçel. La série a fait ses débuts le 8 juillet 2020 en Turquie via la chaîne FOX, avec un tel succès qu’elle a déjà été vendue dans plus de 40 pays, dont l’Espagne, où Mediaset l’a créée en janvier 2021 par Divinity, Telecinco et quelques autres chaînes sur votre réseau.

« L’amour est dans l’air« Suivez l’histoire de Eda Yildiz, un jeune fleuriste qui doit faire face Serkan Bolat, un jeune et riche héritier à qui il reproche d’avoir perdu une bourse pour étudier en Italie. Après la réunion, Bolat Il propose un marché: s’il prétend être sa fiancée pendant deux mois, il l’aidera à payer ses études universitaires.

Dans les épisodes précédents de « L’amour est dans l’air»(« Sen Çal Kapımı »dans sa langue d’origine), Eda Oui Serkan ils se sont finalement réconciliés malgré les intrigues et les pièges de Balca, le nouveau directeur des relations publiques de La vie artistique, et de la grand-mère Semiha, nouvel actionnaire de la société.

À ce stade, l’histoire a attiré le public de différents pays du monde, actuellement les feuilletons turcs ont beaucoup donné à parler dans le médium et ont obtenu une excellente acceptation au sein du public. Lisez la suite pour découvrir la première de son prochain épisode qui sera diffusé mardi 11 mai 2021.

«L’AMOUR EST DANS L’AIR» EN DIRECT EN LIGNE VIA TELECINCO ET MITELE

Serkan Oui Eda ils sont le couple idéal et du moment pour le public. FOX Turquie publiera le prochain chapitre de « L’amour est dans l’air« ce mardi 11 mai de 18h00 (20h00 heure espagnole). Alors que en Espagne peut être vu en direct Youtube.

Il ne faut pas oublier que la série est diffusée le mardi par Telecinco à 22h00 (heure locale) et du lundi au vendredi par Divinité à 5 h 15 Oui 21 h 15 (heure locale).

Telecinco : Mardi à 22h00

: Mardi à 22h00 Divinité: Du lundi au vendredi, à 17h15 et 21h15

De plus, le programme est disponible au Ma télévision, la plateforme de streaming de Mediaset, dont l’abonnement Mitele PLUS basic a une valeur de 4 euros au mois.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE PRÉCÉDENT DE «L’AMOUR EST DANS L’AIR»?

Après Serkan acceptera de se marier Eda et ensemble, ils se sont lancés dans un voyage romantique à Paris, le prochain chapitre de « L’amour est dans l’air»Se concentrera sur les projets du couple pour les prochains jours et semaines. «Je pense que nous resterons quelques mois. La première chose que nous ferons est de gravir la Tour Eiffel pour crier combien je vous aime et nous marcherons main dans la main à travers Paris, nous passerons des heures enfermés dans la salle « , Il dit Serkan.

A l’avance, l’architecte reconnaît que la proposition de Eda Cela a été très romantique, mais elle ne compte pas rater son voyage et elle rivalisera avec elle. «Je vais vous demander de vous marier de la manière la plus romantique possible. Qu’est-ce que je vais dire à mes enfants quand ils me le demandent? J’ai le droit de le faire, je suis excité « . Cependant, un appel inattendu de vos plans changera vos plans.

LA PREMIÈRE RÉUNION DE L’EDA ET DE SA GRAND-MÈRE

(Photo: Insragram / Sen Çal Kapımı)

Semiha Oui Eda ils se sont affrontés, après que la grand-mère du protagoniste lui ait dit qu’elle devait choisir entre son bonheur avec Serkan ou que les deux vivent un véritable enfer.

«Le sort de Serkan Bolat et de cette société est désormais entre vos mains. Si vous construisez votre avenir avec un homme que vous considérez digne de vous, croyez-moi, alors je ferai ce que vous voulez tant. Je vendrai toutes les actions que j’ai achetées dans cette société et je partirai immédiatement « dit Semiha Yıldırım à sa petite-fille, comme un ultimatum.

Mais Eda n’est pas disposé à le laisser lui faire la même chose qu’à sa mère auparavant: «Vous êtes venu ouvrir les plaies, pensez-vous que je ne connaisse pas la personne que vous êtes? Que je ne te connais pas? Je te connais très bien. Vous êtes la personne qui a détruit ma famille. Celui qui a détruit la vie de mes parents ».