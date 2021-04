« L’amour est dans l’air » Chapitre 39 EN LIGNE via YouTube et Fox Turquie: comment et à quelle heure voir le nouvel épisode de « Sen Çal Kapimi »

« L’amour est dans l’air»A été produit par MF Yapım et avec Kerem Bürsin et Hande Erçel. La série a fait ses débuts le 8 juillet 2020 en Turquie via la chaîne FOX, avec un tel succès qu’elle a déjà été vendue dans plus de 40 pays, dont l’Espagne, où Mediaset l’a créée en janvier 2021 par Divinity, Telecinco et quelques autres chaînes sur votre réseau.

« L’amour est dans l’air« Suivez l’histoire de Eda Yildiz, un jeune fleuriste qui doit faire face Serkan Bolat, un jeune et riche héritier à qui il reproche d’avoir perdu une bourse pour étudier en Italie. Après la réunion, Bolat Il propose un marché: s’il prétend être sa fiancée pendant deux mois, il l’aidera à payer ses études universitaires.

Cette histoire a attiré le public de différents pays du monde, actuellement les feuilletons turcs ont beaucoup donné à parler dans le médium et ont obtenu une excellente acceptation au sein du public. Sans doute l’histoire de Serkan et Eda il a attiré l’attention du public, ce qui l’a conduit à être aussi réussi qu’il l’est maintenant.

« L’amour est dans l’air » Il est devenu le phénomène télévisuel du moment et sans aucun doute que chacune des premières de ses chapitres a engagé le public à ne rater aucun chapitre. La série a reçu des critiques élogieuses et a une fois de plus ouvert la voie à de nouvelles séries turques qui sont devenues si populaires.

OU VOIR «L’AMOUR EST DANS L’AIR» EN DIRECT EN LIGNE?

FOX Turquie diffusera le prochain chapitre de « L’amour est dans l’air » est Samedi 10 avril ou à partir de 18h00 (20h00 heure espagnole). Alors que en Espagne peut être vu en direct Youtube.

Il faut rappeler que la série est diffusée les mardis par Telecinco à 22h00 (heure locale) et du lundi au vendredi par Divinité à 17h30 et 21 h 15 (heure locale).

Telecinco : Mardi à 22h00

Divinité: Du lundi au vendredi à 17h30 et 21h15

De plus, le programme est disponible au Ma télévision, la plateforme Diffusion de Mediaset, dont l’abonnement Mitele PLUS basic a une valeur de 4 euros par mois.

«L’AMOUR EST DANS L’AIR» A ÉTÉ RENOUVELÉ: COMBIEN DE CHAPITRES DE PLUS AURA-T-IL?

Ce qui est dit: le feuilleton turc qui balaie l’Espagne a été renouvelé pour 13 épisodes supplémentaires; c’est-à-dire, Il se poursuivra jusqu’en septembre. TV FOX a décidé de commander un nouveau lot d’épisodes, donc il dépassera l’année en diffusion, sans s’arrêter même pendant l’été.

Il y a quelques semaines, les protagonistes du feuilleton, Kerem Bürsin et Hande Erçel, principaux défenseurs de la fiction, avaient déjà écarté sa fin prochaine, ils ont même déclaré que les producteurs eux-mêmes n’avaient pas l’intention de mettre fin à l’histoire d’amour entre Eda Yildiz et Serkan Bolat. Cependant, ce qui pourrait être mis en doute, c’est la continuation de l’acteur turc dans son rôle.

Kerem Bürsin Il n’a pas encore signé son contrat de renouvellement et négocie avec l’entreprise. Bien sûr, cela vaut la peine de dire qu’actuellement, l’interprète a un projet avec Netflix qu’il pourrait coïncider avec les enregistrements des nouveaux épisodes; vous mettre dans la position difficile de choisir entre les deux programmes.

Pour sa part, sa co-star, Hande Erçel vous êtes dans une situation similaire. L’actrice turque a déjà été confirmée pour la nouvelle série « L’anneau », qu’il allait commencer le tournage cet été; Cependant, il a réussi à reporter les enregistrements afin d’être dans les derniers chapitres de « L’amour est dans l’air ».

QU’EST-CE QUE «L’AMOUR EST DANS L’AIR»?

« L’amour est dans l’air » suivez l’histoire de Eda Yildiz, un jeune fleuriste qui doit faire face Serkan Bolat, un riche héritier qu’il tient responsable d’avoir perdu une bourse pour étudier à Italie. Dans ces circonstances, Bolat Il propose un marché: s’il prétend être sa fiancée pendant deux mois, il l’aidera à payer ses études universitaires.

Bien qu’au début la relation entre les deux ne soit pas bonne, au fil des semaines, elle change radicalement et l’accord pour les intérêts déforme à jamais son destin.

PRINCIPAUX PERSONNAGES DE «L’AMOUR EST DANS L’AIR»

