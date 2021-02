L’amour est dans l’air cette semaine dans GTA Online

GTA Online adore passer de bonnes vacances et profite de la Saint-Valentin pour sa dernière mise à jour. Rockstar a annoncé que ceux d’entre vous qui exécutent la liste de lecture Till Death Do Us Part cette semaine peuvent gagner trois fois plus de GTA € et de RP, tout comme le mode Shotgun Wedding. Pendant ce temps, il y a le double de GTA € et de RP à gagner sur les missions de DJ, et toutes les boîtes de nuit fouetteront du champagne gratuit toute la semaine.

Ailleurs, si vous terminez une finale Heist au cours des sept prochains jours, vous obtiendrez gratuitement le tee-shirt Buckingham Luxe, et ceux d’entre vous qui ont de bonnes fortunes pourront attraper le Vapid Dominator GTX de la roue de la chance au Diamond & Casino Recours. Enfin, il y a de gros rabais sur les propriétés de la discothèque et leurs différentes personnalisations, tandis que les vêtements de la Saint-Valentin sont également 30% de réduction.