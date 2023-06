« L’amour c’est pour toujours » : 5 choses qui se sont passées cette semaine, du lundi 12 juin au vendredi 16 juin, dans la série Antena 3

Samsung Galaxy S22 15,5 cm (6.1 ) Double SIM Android 12 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 3700 mAh Violet - Neuf

DESIGN Vous l?aimez déjà Retrouvez tout l?ADN Galaxy S au c?ur du design d?exception des Galaxy S22 et Galaxy S22+. Les bords ultra fins se fondent dans un cadre poli symétrique et viennent harmonieusement entourer l?écran, tandis que l?arrière abrite un système photo à trois optiques. Une véritable ?uvre d?art technologique, dans le creux de votre main. COULEURS Des couleurs à votre image Lavande, Blanc, Vert, Rose ou Noir ? le choix n?est pas facile, mais vous ne pouvez pas vous tromper. EXCLUSIVITÉ SAMSUNG.COM Des couleurs exclusives, uniquement sur samsung.com À smartphones exceptionnels, couleurs exceptionnelles. Retrouvez les Galaxy S22 et Galaxy S22+ dans des teintes Gris, Crème, Bleu Ciel ou Violet. En exclusivité sur samsung.com. SYSTÈME PHOTO Devenez le photographe officiel de votre groupe d?amis Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ embarquent tout le savoir-faire Samsung en matière de photographie et vidéographie dans un système photo à 3 optiques. Réalisez vos plus belles créations avec un capteur principal de 50MP, tandis qu?un capteur Ultra Grand Angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP viendront couvrir vos nombreux besoins photo & vidéo. PHOTOS & VIDÉOS DE NUIT La nuit n?aura plus aucun secret pour vous Avec les Galaxy S22 et Galaxy S22+, nous avons entièrement retravaillé notre système photo. L?objectif : vous permettre de capturer la beauté de la nuit comme jamais auparavant. Profitez alors d?un capteur de 50MP qui laisse passer davantage de lumière, pour des clichés incroyablement nets et lumineux. Le verre Super Clear Glass atténue quant à lui les reflets, pour des rendus d?une incroyable précision, de jour comme de nuit. VIDÉOS EN BASSE LUMIÈRE Ils n'ont pas peur du noir En vidéo, les Galaxy S22 et Galaxy S22+ détectent l?éclairage et se règlent automatiquement et en temps réel sur la fréquence d?images optimale. Renforcée par le processeur gravé en 4nm, cette prouesse technologique permet l?obtention de vidéos superbes, quelles que soient les conditions d?éclairage. PORTRAITS EN BASSE LUMIÈRE Sous votre meilleur jour, même la nuit L?Intelligence Artificielle vient donner un coup de pouce à vos portraits faits à l?aide du capteur Grand Angle de 50MP ou capteur selfie de 10MP. Grâce au mode Nuit, l?appareil photo des Galaxy S22 et Galaxy S22+ ajuste intelligemment les éclairages, pour des portraits clairs et détaillés en basse lumière. STABILISATION VIDÉO Fluidité maximale en vidéo Nous avons accordé une attention toute particulière à la stabilisation vidéo. Le système photo des Galaxy S22 et Galaxy S22+ corrige les tremblements grâce à un OIS 58% plus large et un échantillonnage de mouvement ultra rapide. Ces innovations permettent de compenser les mouvements du smartphone avec précision. Pour des vidéos incroyablement stables. Le mode Super HDR garantit quant à lui l?équilibre des couleurs et des lumières. Pour d?incroyables clichés et vidéos, même à contre-jour. Quick Share vous permet de partager vos plus incroyables créations en...