L’amour au temps des algorithmes: laisseriez-vous l’intelligence artificielle choisir votre partenaire?

On pourrait soutenir que l’intelligence artificielle (IA) est déjà l’outil indispensable du 21e siècle. De l’aide aux médecins diagnostiquer et traiter patients, pour faire progresser rapidement les découvertes de nouveaux médicaments, c’est notre partenaire de confiance à bien des égards. Maintenant, il a trouvé sa place dans le domaine autrefois exclusivement humain de l’amour et des relations. Avec les systèmes d’IA comme entremetteurs, dans les décennies à venir, il pourrait devenir courant de dater un avatar personnalisé. Cela a été exploré dans le film de 2014 « Sa», Dans lequel un écrivain vivant dans un futur proche de Los Angeles développe de l’affection pour un système d’IA. Le film de science-fiction a remporté un Oscar pour avoir décrit ce qui semblait être une histoire d’amour très peu conventionnelle.

En réalité, nous avons déjà commencé dans cette voie.

Plonger dans la psyché humaine

le industrie des rencontres en ligne vaut plus de 4 milliards de dollars américains et il y a un nombre croissant des acteurs de ce marché. Dominant, c’est le Match Group, qui possède OkCupid, Match, Tinder et 45 autres entreprises liées aux rencontres.

Rencontre et ses concurrents ont accumulé une mine de données personnelles, que l’IA peut analyser pour prédire comment nous choisissons nos partenaires.

L’industrie adopte principalement l’IA. Par exemple, Match a un chatbot activé par l’IA nommé «Lara» qui guide les gens tout au long du processus de romance, offrant des suggestions basées sur jusqu’à 50 facteurs personnels.

Sean Rad, co-fondateur et PDG de Tinder grandes lignes sa vision de l’IA étant un simplificateur: un filtre intelligent qui sert ce qui l’intéresse.

Le site de rencontre eHarmony a utilisé l’IA qui analyse le chat des gens et envoie des suggestions sur la façon de faire le prochain pas. Happn utilise l’IA pour «classer» les profils et montrer ceux qu’il prédit qu’un utilisateur pourrait préférer.

LoveflutterIA de élimine les conjectures pour faire avancer la relation, par exemple en suggérant un restaurant que les deux parties pourraient visiter. Et Badoo utilise la reconnaissance faciale pour suggérer un partenaire cela peut ressembler à un coup de cœur pour une célébrité.

Les plates-formes de rencontres utilisent l’IA pour analyser tous les détails les plus fins. À partir des résultats, ils peuvent identifier un plus grand nombre de correspondances potentielles pour un utilisateur.

Ils pourraient également examiner les publications publiques d’une personne sur des médias sociaux sites Web tels que Facebook, Twitter et Instagram pour avoir une idée de leurs attitudes et de leurs intérêts.

Cela éviterait les biais dans la façon dont les gens se représentent dans les questionnaires de jumelage. La recherche a montré que les inexactitudes dans les attributs autodéclarés sont raison principale les rencontres en ligne ne réussissent pas.

Bien que la quantité de données sur le Web soit trop importante pour qu’une personne puisse les traiter, tout est grist au moulin pour une IA de matchmaking intelligente.

Pelleter vos données dans le bac à sable de rencontres

À mesure que de plus en plus de données utilisateur sont générées sur Internet (en particulier sur les réseaux sociaux), l’intelligence artificielle sera en mesure de faire des prédictions de plus en plus précises. Les grands joueurs tels que Match.com seraient bien placés pour cela car ils ont déjà accès à de grands pools de données.

Et là où il y a l’IA, il y aura souvent son frère technologique, la réalité virtuelle (VR). Comme les deux évoluent simultanément, nous verrons probablement des versions de VR dans lesquelles les dateurs potentiels peuvent «s’entraîner» dans des environnements simulés pour éviter de glisser à une date réelle.

Ce n’est pas loin compte tenu de « copines virtuelles», Qui sont censées aider les gens à pratiquer la datation, existent déjà depuis quelques années et mûrissent en tant que technologie. Un nombre croissant de offrandes signalent un intérêt significatif pour eux.

Avec suffisamment de données utilisateur, la future IA pourrait éventuellement créer un partenaire entièrement personnalisé pour vous dans la réalité virtuelle – un partenaire qui coche toutes vos «cases». De manière controversée, la prochaine étape serait de faire l’expérience d’un avatar en tant qu’entité physique.

Il pourrait habiter un androïde réaliste et devenir à la fois un compagnon interactif et un partenaire sexuel. De tels androïdes avancés n’existent pas encore, mais ils pourraient un jour.

Les partisans des robots compagnons se disputer cette technologie permet de répondre à un besoin légitime de plus d’intimité dans la société – en particulier pour les personnes âgées, les veuves et les personnes handicapées.

Pendant ce temps, les critiques prévenir des risques inhérents à l’objectivation, racisme et la déshumanisation – en particulier des femmes, mais aussi des hommes.

Utiliser la technologie pour nous sauver des problèmes de technologie?

Une autre conséquence problématique peut être l’augmentation du nombre de personnes socialement solitaires qui substituent la technologie à une véritable interaction humaine. Au Japon, ce phénomène (appelé «hikikomori») Est assez répandue.

Dans le même temps, le Japon a également connu une baisse des taux de natalité depuis des décennies. L’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale prédit que la population tomber de 127 millions à environ 88 millions d’ici 2065.

Préoccupé par la baisse du taux de natalité, le gouvernement japonais a annoncé le mois dernier qu’il verser deux milliards de yens (environ 25 millions de dollars australiens) dans un système de jumelage basé sur l’IA.

L’IA comme facilitateur et non comme remplaçant

Le débat sur «l’amour» numérique et robotique est très polarisé, tout comme la plupart des débats majeurs de l’histoire de la technologie. Habituellement, le consensus est atteint quelque part au milieu.

Mais dans ce débat, il semble que la technologie progresse plus vite que nous approchons d’un consensus.

En général, la relation la plus constructive qu’une personne puisse avoir avec la technologie est celle dans laquelle la personne a le contrôle, et la technologie contribue à améliorer ses expériences. Le contrôle de la technologie est déshumanisant.

Les humains ont exploité les nouvelles technologies pendant des millénaires. Tout comme nous avons appris à utiliser le feu sans brûler les villes, nous devrons également apprendre les risques et les récompenses qui accompagnent les technologies futures.

