Lamorne Morris veut être dans Deadpool 3

Il ne fait aucun doute que l’univers cinématographique Marvel est actuellement la plus grande franchise du monde du cinéma et du streaming, et à peu près tout le monde dans l’industrie souhaite la rejoindre. Cela inclut Lamorne Morris, ancienne star de la sitcom mettant en vedette Zoey Deschanel Nouvelle fille.





Et ce n’est pas tout; l’acteur est très clair sur le projet auquel il aimerait participer. A travers son Twitter compte, Lamorne a écrit à l’homme derrière le Merc with a Mouth, Ryan Reynolds, demandant si, en contractant l’un des services que le Canadien promeut, il pourrait rejoindre le troisième volet de la saga de l’anti-héros. Dans les commentaires, de nombreux fans de Morris ont soutenu l’idée, indiquant qu’il serait un ajout parfait au MCU avec un début dans Dead Pool 3.

Lamorne a beaucoup d’expérience dans le monde de la comédie, ce qui s’intégrerait parfaitement dans l’univers de Dead Poolqui, au-delà de son esprit sanguinaire et de son peu de respect des règles, est un personnage hilarant, surtout quand il s’agit de la version de Reynolds.

En plus de son travail sur Nouvelle filleMorris a participé à des productions telles que Salon de coiffure, Hieret Soirée jeuoù il partageait l’écran avec Jason Bateman, le partenaire de Ryan dans Le changement jusqu’à.





Ce que nous savons de Deadpool 3

Renard du 20e siècle

Après que Disney a acheté Fox et récupéré les droits sur l’univers X-Men, Marvel Studios a rapidement confirmé que Wade Wilson de Ryan Reynolds resterait en vie dans le canon de leur univers.

L’actualité du troisième volet de sa saga a pris un peu plus de temps, mais fin 2022, Ryan a annoncé son retour pour 2024, révélant également qu’il ne serait pas seul. Hugh Jackman reviendrait également pour jouer Wolverine dans le film, qui sera réalisé par Shawn Levy, qui a travaillé avec Reynolds sur Gars libre et Le projet Adam.

Comme dans le film Netflix, Dead Pool 3 explorera le voyage dans le temps, qui était également présent dans le deuxième volet. De cette façon, l’histoire pourra justifier l’apparition du personnage de Jackman sans effacer ce qui s’est passé dans Loganquelque chose que l’acteur australien a assuré ne se produirait pas.

Dead Pool 3 explorera la dynamique des deux personnages, qui ont des personnalités très différentes. Certes, la véritable amitié entre Ryan et Hugh sera un ajout passionnant qui ajoutera du naturel à la relation entre les protagonistes, en particulier dans cet esprit de farce constante entre les deux qui est toujours présent sur les réseaux sociaux.