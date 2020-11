L’ammonite est une histoire d’amour interdite inoubliable

Bien que Kate Winslet ne puisse jamais être critiquée pour ses performances – au contraire, elle assume souvent des rôles diversifiés et stimulants et apporte une grande profondeur à ses personnages – Ammonite ni Winslet ni sa co-vedette Saoirse Ronan ne favorisent les films mémorables.

Situé dans les années 1840, Ammonite s’inspire de la vie de la paléontologue britannique autodidacte réputée Mary Anning. Le film se déroule quelque temps après les découvertes les plus célèbres de Mary et nous présente la côte sud-anglaise de Lyme Regis où Mary vit avec sa mère malade. Ces jours-ci, Mary passe son temps à chercher des fossiles le long de la côte pour les vendre aux touristes, bien que financièrement Mary et sa mère luttent pour survivre. Lorsque Roderick Murchison, un riche touriste s’intéressant au travail de Mary, arrive à Lyme, Murchison confie à Mary le soin de sa femme, Charlotte, qui souffre de mélancolie après la perte de leur enfant. Une relation amoureuse se développe entre Mary et Charlotte, laissant les deux femmes changées à jamais.

Il y a de beaux moments dans Ammonite, et plus particulièrement, de beaux clichés. Deux scènes m’ont marqué: une où Mary se promène dans un musée avant de se retourner vers la direction dans laquelle elle est venue; sa tête et ses épaules parfaitement encadrées par le portrait sur le mur derrière elle. C’est sans doute le reflet de son propre travail si bien exposé, bien que son regard en arrière suggère qu’elle aurait peut-être manqué quelque chose (un épanouissement plus profond et plus personnel, peut-être). Un autre est, encore une fois, dans le musée, où nous voyons Mary debout face à face avec Charlotte; un fossile (une des découvertes de Marie) exposé et exposé entre les deux femmes. Cette scène m’a donné l’ambiance des aquariums de Roméo et Juliette, s’inspirant du même thème des amoureux croisés par des étoiles. Une différence ici étant que la scène entre Mary et Charlotte se produit vers la fin du film (après que beaucoup de choses se soient passées dans leur relation), alors que la scène entre Roméo et Juliette se produit au début du film (où le monde est plein de possibilités ).

La juxtaposition entre la vie de Mary et la vie de Charlotte a été bien et soigneusement communiquée, et pas seulement dans la scène muséale susmentionnée. Alors que la majeure partie du film, qui se déroule à Lyme, est dialoguée, granuleuse et brute; La vie londonienne de Charlotte parmi les vêtements et les possessions coûteux est synonyme de discussions, de polissage et d’édifice – un monde d’hommes, où la connaissance plus profonde de Charlotte et Mary l’une de l’autre est noyée par les discussions, les parures et les attentes.

Malgré ces faits saillants, Ammonite était trop lent à mon goût en tant que réalisateur Francis Lee livre une quantité minutieuse de détails dans la mise en scène de la vie de Mary. L’histoire est portée par des images, des sons et des décors qui affectent inévitablement l’ambiance, le ton et le rythme du film. Bien que ce type d’approche d’art et essai soit agréable pour un changement et semble être la tasse de thé de beaucoup de gens (apparemment 93% des utilisateurs de Google aiment ce film), pour moi, dans ce film, il avait tendance à traîner. Le petit dialogue suggère que les performances de Winslet et Ronan se sont efforcées d’explorer comment l’émotion brute pouvait transcender les mots. Cependant, cette approche tombe à plat car il n’y avait pas de chimie émotionnelle entre Mary et Charlotte pour remplacer le dialogue. De plus, la façon dont Mary prend soin de Charlotte ne semble pas particulièrement organique. Pourquoi, au départ, le touriste Murchison penserait-il qu’un paléontologue célèbre serait un bon soignant pour sa femme malade? Les rencontres sexuelles peuvent ajouter de la chaleur et de l’intrigue, mais je n’étais pas convaincu qu’une connexion au-delà de ces ébats se soit forgée entre Mary et Charlotte. Peut-être que le sort de l’amant est arrivé trop tard (encore une fois, lentement) pour que je me sente investi dans leur amour et leurs tribulations.

En fin de compte, un rythme lent et un manque de chimie émotionnelle ont diminué le potentiel du film, malgré une histoire intéressante. Pour ces raisons, le film est également oubliable – Winslet et Ronan seront probablement célébrés pour beaucoup de leurs autres films avant celui-ci. Cependant, si vous aimez les films d’art et d’essai et les films centrés sur le décor qui prennent leur temps, vous pourriez voir et tirer beaucoup plus de Francis Lee. Ammonite.