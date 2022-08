L’amitié inconditionnelle d’Ashley Tisdale et d’Austin Butler

CÉLÉBRITÉS

La star de High School Musical et le protagoniste d’Elvis sont de grands amis depuis plus de 15 ans. On vous raconte ici comment ils se sont rencontrés et comment ils ont traversé la distance pendant la pandémie.

Getty

Bien que des dizaines de conflits d’ego aient été signalés dans l’industrie du divertissement, il existe également de belles amitiés. C’est le cas de Austin Butler et Ashley Tisdale, qui depuis plus d’une décennie ont partagé une relation inconditionnelle qui ne connaît pas de distances. Si vous vous considérez comme un fan de Lycée musical ou avez-vous apprécié le récent biopic de Elvispuis découvrez tout sur votre précieux lien ci-dessous.

Après avoir incarné le King of Rock and Roll sous la direction de Baz Luhrmann, Butler se positionne comme l’un des favoris de l’année dernière auprès du public et des connaisseurs en la matière. En effet, une bonne partie du public assure qu’il mérite le prix du meilleur acteur par l’Académie lors des prochains Oscars. Mais bien que ce rôle lui ait donné une popularité mondiale, rien de tout cela n’aurait pu se produire sans d’autres personnages précédents qui lui ont donné une expérience importante.

L’un d’eux est allé main dans la main Disney. En 2011, il a joué La fabuleuse aventure de Sharpay aux côtés d’Ashley Tisdale. Est retombées de Lycée musicaldisponible sur Disney+, suit l’étudiante d’East High alors qu’elle rencontre Peytonun bel étudiant en cinéma qui voit Sharpay Evans comme un adolescent fascinant. Et leur alchimie ne s’est pas limitée à l’écran : depuis 2009, date à laquelle ils se sont rencontrés sur le tournage du film Extraterrestres dans le grenierils ont découvert qu’ils pouvaient très bien s’entendre lorsque les caméras étaient éteintes.

La vérité est que cela a toujours été une amitié. À plus d’une occasion, ils se sont définis comme meilleurs amis et même presque frères. En fait, c’est Ashley Tisdale qui a présenté Austin Butler et Vanessa Hudgensqui a joué Gabriella Montez dans Lycée musical. Depuis, en 2011, ils ont eu une idylle qui a duré jusqu’en 2020. Et l’actrice qui incarnait Sharpay a été un témoin privilégié de l’amour de ses grands collègues.

En 2021, lorsque le protagoniste de Elvis a fêté ses 30 ans, Tisdale lui a dédié quelques mots sur les réseaux sociaux. « Tu es mon meilleur ami depuis que tu as 15 ans. Je suis plus que fier de toi et de tout ce que tu accomplis, mais le plus important est que Je suis fier de la personne que tu es. Tu as été mon ami le plus proche tout au long de ces années. Non seulement vous m’avez soulevé du sol après une rupture horrible, mais vous m’avez apporté mon bonbon préféré. Je pense que personne ne peut me comprendre comme toi. Quand mon mari est arrivé, tu l’as embrassé comme un frère« , Il a décrit.

La star de Disney a insisté : «Il n’y a personne comme toi, Austin. Tu es mon frère jumeau né sept ans plus tard. Je peux imaginer que votre maman rayonne de joie en voyant tout ce que vous faites et qu’elle est avec vous à chaque étape. J’espère que tu sais à quel point tu es aimée !”. Cependant, l’un des moments les plus tendres est venu lorsque Butler a réussi à rencontrer iris de jupiterla fille qu’Ashley a eue avec Christophe Français. Et c’est que cette réunion a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

« Il n’a pas pu me voir enceinte en personne car cela fait deux ans et demi qu’il n’est pas à la maison. Mais ce gars m’a FaceTime et j’ai eu l’impression qu’il était là. Elle a même discuté par vidéo avec Jupiter à l’hôpital le matin après que je l’ai eue. C’est l’un de mes meilleurs amis et le voir avec ma fille est très spécialTisdale a commenté. Sans aucun doute, c’est l’une des amitiés les plus solides et les plus tendres de tout Hollywood.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂