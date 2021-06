L’amitié inattendue entre Tom Hiddleston et la royauté britannique

Après le succès de WandaVision et Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver Sur Disney+, la Phase 4 de Marvel se poursuit avec un planning chargé. Bien que l’une des histoires les plus attendues soit celle de Veuve noire, arrivera sur la plateforme mercredi prochain 9 juin Loki, la série qui fera du frère de Thor l’un des grands protagonistes de cette nouvelle ère du MCU.

Interpreté par Tom Hiddleston, Loki est devenu l’un des super-héros les plus aimés et, à son tour, les plus détestés de la franchise. Et, cette occasion ne sera pas l’exception puisque, encore une fois, Il revient en tant que Dieu le plus espiègle d’Asgard qui devra se battre pour sa liberté car il se retrouvera emprisonné par la Time Variance Authority, une société chargée de maintenir en ordre la chronologie de l’Univers.







À tel point que, comme cela s’est produit avec Anthony Mackie et Sebastián Stan lorsqu’ils ont joué Le faucon et le soldat de l’hiver, maintenant Hiddleston revient pour prendre de l’importance dans le monde cinématographique de Marvel. C’est qu’au début, son personnage avait des apparitions importantes, mais c’était quand même un rôle secondaire qui, en fait, était toujours dans l’ombre de son frère, Thor (Chris Hemsworth).

Et, juste au moment où il reprenait de l’importance Loki Grâce à cette phase quatre qui fait partie des multivers éternels de Marvel, l’acteur britannique aussi. À l’âge de 40 ans, tourné en février de cette année, Hiddleston est l’un des artistes hollywoodiens les plus aimés de l’industrie, bien que son interprétation du méchant de la franchise n’ait peut-être pas eu lieu puisque, au début, il a auditionné pour être Thor mais la production le voyait mieux dans le rôle du méchant.

Loki revient pour révolutionner Marvel. Photo : (Disney +)



Cependant, il existe des informations sur Tom qui se démarquent de son séjour chez Marvel et qui indiquent, ni plus ni moins, qu’il est lié à la royauté. Tout comme Tom Holland, il est également d’origine britannique et, comme il est beaucoup plus âgé que le jeune Spiderman, il a eu l’occasion de rencontrer certains membres de la royauté pour une raison : Il fréquenta la même école que le prince William, futur roi d’Angleterre et fils aîné du prince Charles et de Lady Diana.

C’est le prestigieux Eton College qui l’a uni au Prince que, selon ses mots, pendant le temps scolaire, lui et ses camarades de classe en sont venus à le considérer comme un autre. Même ainsi, ce n’est pas la première fois qu’un lien avec les Royals est connu, mais il y a quelques années, il a fait la connaissance de la reine et, en plus, a participé à plusieurs événements avec le prince Charles de Galles où ils ont toujours été vus souriants. comme si c’était de vieux amis.

Qui plus est, cette relation intime de l’acteur avec les membres de la monarchie pourrait le conduire, une fois son contrat avec Marvel et Disney+ terminé, à faire partie de La Couronne, la série biographique d’Isabel II. Est-ce que sa connaissance des Windsors pourrait aider Peter Morgan mieux que quiconque.

