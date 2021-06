L’amitié entre Millie Bobby Brown et John Jolie Pitt

Millie Bobby Brown a fait l’actualité ces dernières semaines, car il a été confirmé que l’actrice de 17 ans avait commencé à sortir avec le fils de Jon Bon Jovi, appelé Jake bongiovi. Mais le lien du jeune interprète avec les enfants de célébrités n’est pas nouveau. En fait, on sait qu’elle est très amie avec John Jolie Pitt, le premier enfant biologique de Brad Pitt Oui Angelina Jolie.

Bien sûr, être le fils d’acteurs aussi célèbres n’est pas facile et les enfants de l’ex-compagne le savent parfaitement. Malgré cela, les jeunes mènent une vie loin d’Hollywood et avec un profil extrêmement bas, surtout après le divorce complexe de leurs parents, qui sont encore aujourd’hui jugés pour leur possession.

Cependant, l’exposition médiatique n’a pas empêché John et aussi Zahara, ta sœur aînée, entretiens une grande amitié avec le protagoniste de Des choses étranges. Les jeunes se connaissent depuis quelques années et ont été aperçus à différentes occasions lors de sorties notamment lors d’une célébration de la célèbre série de Netflix. Ici, on vous dit tout sur le lien qui les unit.

L’amitié méconnue de Millie Bobby Brown et John Jolie Pitt

Millie Bobby Brown est l’un des visages les plus populaires de la nouvelle génération d’actrices. Elle est propriétaire d’un charisme débordant comme elle a déjà su le démontrer. À tel point que, pour cette raison, il a un grand nombre d’amis au milieu. Parmi eux se trouvent John Jolie Pitt et sa sœur aînée Zahara. On ne sait pas avec certitude comment ils se sont rencontrés, mais il existe un enregistrement de leurs sorties.

La première fois qu’ils ont été vus ensemble, c’était en juillet 2019 en train de marcher dans les rues de Los Angeles. Bien sûr, ils ont dû faire face aux caméras qui les ont suivis quelques rues après avoir quitté une pause déjeuner. Mais aussi Zahara et John étaient présents à une soirée pour la première de la saison 3 de Des choses étranges, la même année. Dans l’image qui a été prise à ce moment-là, vous pouvez voir Zahara, Millie, John et Noah schnaps, qui joue Will byers dans la serie.

Angelina Jolie et sa relation avec ses enfants

Pendant la pandémie, on a peu vu les enfants de Brad Pitt Oui Angelina Jolie. Que, oui, les fois où ils ont été pris, ils étaient avec leur mère. Parmi les dernières apparitions de l’actrice, qui vient d’avoir 46 ans, on a vu quitter un marché avec un café à la main avec Zahara. Pendant ce temps, la relation avec Brad Pitt est beaucoup plus complexe. Les jeunes n’ont pas vu l’acteur depuis longtemps.

Cependant, à l’exception de Maddox, l’aîné, personne n’a omis de se prononcer sur le lien qu’ils avaient avec leur père. Au lieu de cela, Maddox, 19 ans, a exprimé son soutien total à Angelina et a même l’intention de changer légalement son nom de famille et de s’appeler simplement Jolie, laissant de côté le nom du protagoniste de Club de combat.