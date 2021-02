L’amitié entre ces deux chiens a conquis TikTok: les vidéos les plus émouvantes

Le témoignages d’amitié entre animaux en ligne ont pratiquement abondé depuis que le Net existe, mais peu ont un succès aussi durable qu’entre Watson et Kiko, deux golden retrievers qui rendent fous les utilisateurs de toutes les plateformes sociales en circulation TIC Tac ils ont célébré leur premier 5 ans ensemble avec une vidéo de plus de 5 millions de vues.

Les deux chiens à quatre pattes ne se connaissent pas exactement depuis leur naissance, mais ils « se sont présentés » il y a seulement 5 ans. Leur maîtresse, l’Américaine mexicaine de 27 ans Jennifer Medrano, a a adopté Kiko alors qu’elle avait déjà 5 ans quand Watson était un chiot de seulement 8 mois. La différence d’âge entre les deux n’était pas un obstacle à leur relation: Kiko – avec une fourrure brune – et Watson – avec son manteau blanc-beige – se sont immédiatement liés d’amitié et aujourd’hui ils peuvent être considérés comme deux célébrités du monde social.

Sur Instagram, Watson et Kiko sont prosélytes depuis des années: le réseau social photographique a été le théâtre de centaines de clichés, où les deux se montrent dans les poses les plus impensables qui leur ont valu 1 million de followers. Dans les premières vidéos, le couple est devenu célèbre pour tombe en arrière par Watson sur le frère aîné et le compte est mis à jour beaucoup et régulièrement. Sur TikTok, leur entreprise est plus sporadique et surtout plus récent: la première vidéo date d’il y a tout juste un an, mais les clips de Watson et Kiko rencontrent également un succès.

En particulier, une vidéo cet été dans laquelle Watson «s’excuse» auprès de son demi-frère pour avoir volé sa nourriture a recueilli plus de 60 millions de vues, tandis que d’autres clips ont dépassé les 10 millions de vues. Celui publié il y a quelques jours est une célébration des années d’amitié passées entre les deux: aujourd’hui Watson et Kiko ont respectivement 5 et 10 ans, et des millions de followers pour leur souhaiter les meilleurs vœux pour de nombreuses années encore ensemble.

