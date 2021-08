L’amitié de Bill Gates et Jeffrey Epstein est à nouveau examinée, cette fois par Gates lui-même.

La relation de Gates avec Epstein a été largement supposée être une cause centrale de son divorce avec Melinda Gates – qui a été finalisé cette semaine.

Maintenant, Gates a évoqué ses liens avec le présumé trafiquant sexuel d’enfants dans une conversation avec Anderson Cooper. Et bien qu’il ait peut-être essayé de mettre fin aux spéculations sur son mariage, il a probablement suscité plus de questions que de réponses.

Gates dit qu’il a rencontré Epstein dans l’espoir d’obtenir des milliards d’aide philanthropique de la part des riches contacts du fiancé, mais dit que l’argent n’a jamais transpiré, mettant ainsi fin à leur relation.

« C’était une énorme erreur de passer du temps avec lui, de lui donner la crédibilité d’être là », a déclaré Gates.

Cependant, ce qu’il décrit comme « plusieurs dîners » seraient des rencontres beaucoup plus discutables qui pourraient avoir causé son divorce.

L’amitié de Bill Gates et Jeffrey Epstein a-t-elle poussé Melinda à demander le divorce ?

Gates n’a pas demandé si ses liens avec Epstein avaient poussé Melinda à divorcer, mais des amis du couple ont déjà laissé entendre que c’était le cas.

Le lien de Gates avec Epstein « hante toujours » sa femme, qui l’a averti d’éviter le délinquant sexuel condamné en 2013.

On pense que Melinda a rencontré des avocats spécialisés en divorce en octobre 2019. À peu près à la même époque, un article du New York Times a détaillé une nuit que Gates a passée au manoir d’Epstein en 2011.

Alors, quelle était exactement l’étendue de l’amitié de Gates et Epstein ?

Bill Gates a déjà séjourné dans le manoir de Jeffrey Epstein.

Gates aurait rencontré Epstein pour la première fois en 2011, 3 ans après qu’Epstein eut plaidé coupable d’avoir sollicité un mineur à des fins sexuelles.

Il a envoyé un e-mail à ses collègues après la réunion pour leur dire : « Son mode de vie est très différent et assez intrigant, même si cela ne fonctionnerait pas pour moi.

Il a également mentionné « être resté assez tard », après avoir rencontré « une femme suédoise très attirante et sa fille ». Il s’agirait de l’ex-petite amie d’Epstein, Eva Andersson-Dubin, et de sa fille de quinze ans.

Cependant, un porte-parole de Gates a déclaré que les commentaires faisaient référence au décor unique d’Epstein et « ne visaient en aucun cas à transmettre un sentiment d’intérêt ou d’approbation » envers les deux femmes.

Melinda et Bill Gates ont rencontré Epstein en 2013.

Gates a de nouveau rencontré l’homme d’affaires en disgrâce dans sa maison de l’Upper East Side en 2013, cette fois avec sa femme.

Elle aurait été furieuse que Gates s’associe à Epstein. On dit que Gates a pris un vol à bord du jet d’Epstein et l’a rencontré dans son manoir à une autre occasion la même année.

Alors que les accusations fédérales contre Epstein, pour mineurs de trafic sexuel, se multipliaient en 2019, Gates a clarifié leur relation.

« Je l’ai rencontré. Je n’avais aucune relation d’affaires ni aucune amitié avec lui », a-t-il déclaré, affirmant qu’on lui avait conseillé de se connecter avec Epstein afin de collecter des fonds pour ses entreprises philanthropiques.

Il a également déclaré qu’il n’avait assisté à aucune des soirées infâmes d’Epstein et qu’Epstein n’avait jamais fait de don d’argent à ses fondations.

Epstein aurait conseillé à Gates de divorcer de Melinda.

Des sources affirmant avoir assisté à certaines des « dizaines » de réunions entre Gates et Epstein dans le tristement célèbre manoir de New York disent que Melinda était un sujet de conversation fréquent.

Epstein aurait dit à Gates que son mariage était « toxique » et Gates s’est délecté des conseils.

« Aller chez Jeffrey était un répit pour son mariage. C’était un moyen de s’éloigner de Melinda », affirme une source. Cependant, Gates nie s’être jamais plaint de sa femme à Epstein.

La rencontre de Gates avec Epstein aurait été un « tournant » dans son mariage.

Selon The Daily Beast, les interactions de son mari avec Epstein ont été un « tournant » dans lequel Melinda a commencé à voir leur mariage différemment.

On dit que les liens ont mis Melinda mal à l’aise. Un associé de l’industrie technologique a déclaré au média que la plupart des personnes proches d’Epstein avaient un certain niveau de connaissance de sa pédophilie et de son réseau de trafic sexuel.

« Si vous demandez à Bill Gates, il vous dira : ‘Oh, je n’avais absolument aucune idée qu’il n’était pas à la hauteur de quelque chose de la plus haute moralité.’ Mais j’ai sérieusement douté du caractère moral d’Epstein », a déclaré la source.

Epstein s’est suicidé en août 2019 dans sa cellule de prison, un mois après avoir été arrêté pour des accusations fédérales de trafic sexuel de mineurs en Floride et à New York.

Dix jours plus tard, l’affaire contre lui a été officiellement classée. Cependant, une enquête est toujours en cours sur les co-conspirateurs potentiels.

L’affaire a soulevé des points d’interrogation sur de nombreuses associations d’Epstein avec des amis et des personnalités publiques comme le prince Andrew et Ghislaine Maxwell.

