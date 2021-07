L’Américain McGee veut faire un nouvel opus de la saga « Alice »

Le retour de « Dead Space » sur les consoles de nouvelle génération a renouvelé l’intérêt des fans pour certaines sagas de jeux vidéo actuellement « abandonnées », dont « Alice », une sombre révision du classique littéraire de l’auteur Lewis Carroll.

Suite à l’annonce par EA du retour de « Dead Space », le concepteur de jeux vidéo américain McGee a exprimé son désir de poursuivre sa franchise d’action sombre: « Alors que nous (et les fans d’Alice) nous souhaitons que le prochain projet Horror chez EA aurait été un nouveau ‘ Le jeu d’Alice, cela nous donne au moins une longueur d’avance. »

À un moment donné dans le futur, les dirigeants d’EA crieront « Nous avons besoin de plus de produits ! et quelqu’un répondra ‘Alice ?’ et nous serons prêts.