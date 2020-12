L’âme de Pixar consiste à renverser des rêves et à renverser des clichés sur Disney + ce Noël

L’un des messages les plus anciens, à la limite du cliché, que les films hollywoodiens ont constamment diffusé est qu’il n’y a rien de plus important que de suivre vos rêves. Dans le nouveau film de Pixar Âme, le personnage principal de Joe Gardner tente d’inspirer un esprit réticent, nommé 22, à accepter de naître en l’aidant à trouver son rêve et sa passion. Selon le réalisateur Pete Docter, Âme utilise cette configuration pour renverser le message séculaire de suivre vos rêves.

« Nous sommes en quelque sorte conditionnés par les petits enfants, que voulez-vous être quand vous grandissez? Que voulez-vous être et d’une manière ou d’une autre, c’est vraiment ce qui vous rend heureux? Et vous savez, pour certaines personnes, c’est . Genre, je trouve une grande joie dans ce que je peux faire, mais ce n’est pas la fin, tout est tout. Il y a plus dans la vie. Et donc, ce film arrive vraiment à déballer ça. Et je pense que nous sommes tellement habitués à et conditionnés à l’idée qui ne fait que suivre vos rêves. Et c’est la réponse. Et ainsi, nous arrivons à tourner un peu cela sur sa tête. «

Pixar est connu pour faire des films où l’accent est mis sur les personnages qui trouvent une sorte de catharsis émotionnelle plutôt que d’atteindre de grands objectifs concrets. Histoire de jouet tracé le voyage de grandir et de laisser vos vieux jouets derrière. Vers le haut Il s’agissait d’apprendre à vivre avec la perte d’un être cher et de laisser entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Le monde de nemo a traité de l’acceptation du fait que vous devez prendre du recul et laisser quelqu’un qui vous tient à cœur faire ses propres erreurs pour grandir en tant que personne.

Avec Âme, Pixar se prépare une fois de plus à explorer une question complexe, l’importance d’être épanoui émotionnellement plutôt que de simplement pointer vers le nombre de choses matérielles que vous avez pu accomplir dans la vie. Âme Le co-scénariste Kemp Powers a en fait été surpris que le studio leur permette d’aborder une idée aussi subversive avec leur nouveau film.

«J’adore l’idée d’un film de famille, un film pour enfants et adultes, où le but final n’est pas simplement de réaliser votre rêve. J’aime le fait que nous puissions simplement éviter, renverser tout le cliché et avoir ça ce n’est pas le but de tout cela. Et c’est l’un des choix les plus audacieux que j’ai vu depuis longtemps. Et pour être parfaitement honnête, certains jours où nous faisions cela, je dirais à Pete et Dana [Murray] comme, allons-nous vraiment pouvoir faire ça comme ça, et ils nous ont laissé faire ça. Et ils l’ont fait. «

Ce sera un changement de rythme intéressant de regarder un film qui enseigne aux enfants que suivre vos rêves ne doit pas être la fin de votre existence. Réalisé par Pete Docter, Âme stars Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs et Angela Bassett. Le film fera ses débuts sur Disney + le 25 décembre. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Soul, Disney Plus, Streaming