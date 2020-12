L’âme de Pixar a commencé sa vie en tant que film de braquage de style Ocean’s Eleven

Pixar s’est fait un nom avec une série de films d’animation familiaux acclamés par la critique. Leur dernier film est Âme, qui raconte l’histoire d’un homme qui décède avant son temps et qui a désespérément besoin de revenir sur Terre avec l’aide d’une âme sur le point de naître dans le monde. Dans une interview avec Collider, Kristen Lester, qui est la superviseure de l’histoire pour Âme, a révélé que les ébauches initiales du film étaient complètement différentes et dans la veine de Ocean’s Eleven.

« Tous nos films empruntent des chemins très différents et vous seriez choqué de voir ce que vous avez vu au début du développement jusqu’à l’endroit où ils se trouvaient. Parfois, ce sont des films très, très, très différents et oui, la première esquisse du film, c’était plus un film de braquage que Joe essayait de retourner à sa vie essentiellement à travers, je ne me souviens pas, en faisant un tas de trucs de braquage. Et je me souviens que nous sommes arrivés à la fin de cette version du et c’était juste comme, encore une fois, comme j’en ai parlé, faire honneur au sujet et à ce qu’il explorait, ce qui donne un sens à la vie, quel est notre but dans la vie? Les questions auxquelles Pete répondait. Et on avait l’impression que cette version du film ne rendait pas justice, et nous avons donc dû éliminer … D’accord, ce n’est pas Ocean’s Eleven . Que pouvons-nous faire pour approfondir ce dont les gens voulaient vraiment parler? «

Alors qu’une grande partie de l’intrigue pour Âme se déroule sur Terre, une grande partie de l’histoire se déroule également dans le «monde des esprits», qui a son propre ensemble de règles en termes de fonctionnement des choses. Naturellement, l’équipe créative derrière le film a dû réfléchir à un moyen de familiariser le public avec la version de son histoire du plan spirituel dès le début. Selon l’artiste narratif Aphton Corbin, intégrer de nombreuses expositions dans les trente premières minutes du film de manière divertissante était un exploit difficile à réaliser.

«Nous essayions d’introduire de nombreux concepts en peu de temps, et nous étions nombreux à trouver des moyens de rendre les choses divertissantes pendant que vous vous exposez et que vous trouvez des moyens de … besoin et laissez le public apprécier à quel point les choses sont folles et fantaisistes? Et je me souviens du moment où Pete a présenté l’idée d’avoir cette petite vidéo du séminaire You et l’humour de « Welcome to the You Seminar », et c’est un énorme, Oh, super, d’accord. Il y a encore plus d’expositions gratuites. Mais aussi laisser des trucs rester inexpliqués. Je pense que c’était un nouveau risque pour nous que Joe commence à tomber et que toutes ces différentes lignes et couleurs vibrent et c’est juste va se produire et nous allons tous aller dans cette folle aventure. Plus nous expliquons les choses, moins c’est éthéré et nous avons juste un peu de foi là-bas aussi. «