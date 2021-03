L’AMD Threadripper Pro arrive, avec un haut de gamme bestial de 64 cœurs et 128 threads qui coûte 5490 €

Ceux qui recherchent des performances maximales dans les tâches pouvant tirer parti d’un parallélisme maximal ont de la chance, car AMD vient d’annoncer que sa famille de processeurs AMD Threadripper Pro est maintenant disponible dans les magasins.

L’exposant maximum de cette famille est le spectaculaire AMD Threadripper Pro 3995WX avec 64 cœurs et 128 threads d’exécution, qui a une fréquence native de 2,7 GHz mais peut atteindre 4,2 GHz. Son prix, oui, est aussi effrayant que cette puissance: coûte 5490 €.

Processeurs pour postes de travail ambitieux

Il existe des différences importantes entre ces Threadripper Pro et le Threadripper conventionnel. Tout d’abord, ces modèles avoir huit canaux de mémoire au lieu de quatre.

Ils ont également un soutien pour jusqu’à 128 voies PCIe 4.0 et prise en charge jusqu’à 2 To de RAM ECC par processeur. Cela, combiné aux outils spécialisés de gestion de leurs performances, signifie que nous sommes confrontés à des puces presque plus proches de l’EPYC orienté postes de travail que du Threadripper pour le même scénario.

Bien que la famille se compose de quatre modèles, AMD mettra les trois plus puissants à la disposition du grand public: Les Threadripper Pro 3955WX, 3975WX et 3995WX.

Comme on le voit dans le tableau réalisé par AnandTech, le spectaculaire Threadripper Pro 3995WX rivalise presque avec l’EPYC dans de nombreuses sections, bien que cette dernière dépasse la mémoire maximale disponible par processeur, qui est le double de celle de cette famille.

Source: AnandTech

Évidemment, accéder à ces fonctionnalités a un prix: ce sont des processeurs ambitieux avec un prix tout aussi ambitieux, qui dans le cas de son exposant maximum, le Threadripper Pro 3995WX susmentionné, s’élève à 5490 €.

Cette différence de prix est notable par rapport au Threadripper « normal » avec une configuration similaire: le Threadripper 3990X a également 64 cœurs et 128 threads et même serre un peu plus les fréquences, mais ils sont précisément plus limités dans les voies PCIe 4.0 et dans la mémoire RAM maximale disponible (qui n’est pas non plus ECC), quelque chose d’important dans les domaines du calcul haute performance et dans les domaines dans lesquels ces nouveaux modèles veulent évoluer.

