Lamborghini Sián fait ses débuts dynamiques aux côtés de Ducati Diavel 1260

La nouvelle Lamborghini Sián – une hypercar hybride avec un moteur V12 électrifié de 808 ch – a été accompagnée dans ses débuts dynamiques par la moto de sport Ducati Diavel 1260, également présentée pour la première fois.

Limitée à 630 exemplaires, la Ducati Diavel 1260 Lamborghini a reçu la même décoration que Verde Gea et Oro Electrum que Sián et a vu certains composants remplacés par rapport au modèle de base pour réduire le poids et améliorer les performances.

Les tuyaux d’échappement hexagonaux et un motif subtil en forme de Y sont inspirés des lignes de design modernes de Lamborghini.

Alors que Sián a reçu le numéro 37, relatif à l’année de naissance du président du groupe Volkswagen Ferdinand Piech, la moto porte le numéro 63, relatif à 1963, année de la fondation de Ducati. Les deux modèles peuvent être vus dans une vidéo publiée par Ducati sur la chaîne Youtube.

«Nous sommes convaincus que notre design est solide et l’un des plus reconnus du secteur automobile. La silhouette unique, propre mais extrêmement distincte définit la base de notre langage de conception », déclare Mitja Borkert, responsable du design de Lamborghini.

«Notre approche visionnaire du design nous permet de transférer notre ADN vers d’autres produits: cela a été réalisé grâce à un solide travail d’équipe, le partage de notre style et l’avantage d’être deux marques inspirées par les mêmes valeurs et le pari sur le ‘plaisir de conduite’. »

Hommage à Ferdinand Piëch

La Sián est la voiture la plus puissante et la meilleure accélérée jamais produite par Lamborghini. Lorsque ce modèle est apparu pour la première fois l’année dernière, la marque a annoncé qu’elle le produirait sous le nom de Sián FKP 37, en l’honneur de l’ancien patron du groupe Volkswagen, Ferdinand Piëch, décédé le mois dernier.

A. Ferraresi, directeur du Centro Stile Ducati et M.Borkert, responsable du design chez Automobili Lamborghini

Né en 1937, il a joué un rôle crucial dans l’arrivée de Lamborghini dans le groupe Volkswagen en 1998, aidant le constructeur italien à introduire la supercar Murciélago sur le marché.

«Le professeur Dr. Piëch a compris l’attrait et le potentiel de la marque Lamborghini et comment elle pourrait s’intégrer au groupe Volkswagen, tout en conservant son identité unique de supercars de sport italiennes, ainsi que l’ADN du design et de l’ingénierie», a commenté Stefano Domenicali, PDG de Lamborghini.

« Le professeur Piëch était un ingénieur et un innovateur, qui a apprécié le moteur V12 attrayant et emblématique de Lamborghini, qui est actuellement disponible sur le Sián FKP 37 en combinaison avec des technologies hybrides pionnières. »

Le moteur 12 cylindres aspiré de 6,5 litres a vu sa puissance passer de 759 ch à 774 ch grâce à l’inclusion de soupapes d’admission en titane et d’un moteur électrique de 34 ch 48 V, offrant une puissance combinée de 808 ch.

Lamborghini affirme avoir été la première marque à utiliser un moteur hybride basse tension, avec le moteur électrique intégré dans la boîte de vitesses et connecté aux roues pour faciliter les manœuvres de recul et de stationnement. Le son typique du moteur Lamborghini a été préservé pour satisfaire les nombreux fans de la marque de sport italienne.

